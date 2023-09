Kinaxis publie son rapport Global Impact Report 2023 qui souligne l'attention portée par l'entreprise aux collaborateurs, à l'environnement et aux progrès de la chaîne d'approvisionnement





Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), le principal fournisseur de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, publie aujourd'hui son rapport Global Impact Report 2023. Ce rapport souligne les performances environnementales, sociales et commerciales (ESG) de l'entreprise, ainsi que l'importance qu'elle accorde à la préservation de la planète, à l'accompagnement des employés et à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.

Les points forts du rapport sont les suivants :

L'obtention du score AAA de MSCI et des meilleures notes de plusieurs autres agences de notation

L'achat de certificats d'énergie renouvelable (REC) pour la consommation électrique totale du siège en 2022

Une certification en cours d'entreprise climatiquement neutre depuis 2019

L'augmentation à 26 % de la proportion de femmes occupant des postes de direction (poste de directrice ou poste supérieur) en 2022

Un niveau élevé de sentiment d'appartenance des employés (96 % d'entre eux se sentent acceptés au sein de leur équipe)

L'accompagnement de plus de 40 artistes prometteurs grâce à des séances d'enregistrements studio gratuites et des représentations publiques dans le cadre de la collaboration de Kinaxis avec Catapult

Cette année, Kinaxis a également dévoilé sa solution Sustainable Supply Chain pour aider les entreprises à suivre les émissions de gaz à effet de serre Scope 3 et leur permettre de comprendre les impacts positifs ou négatifs des changements apportés à leur stratégie de gestion de chaîne d'approvisionnement sur ces émissions.

« Je me félicite des performances soulignées dans le rapport Global Impact Report de cette année et je suis très fier de notre fort engagement en matière d'ESG et de préservation de l'environnement », déclare John Sicard, PDG de Kinaxis. « La chaîne d'approvisionnement est la plus grande consommatrice de ressources naturelles de la planète. Il nous incombe donc de renforcer nos engagements personnels ainsi que ceux de nos clients grâce à une innovation qui les aide à atteindre leurs objectifs d'entreprise tout en minimisant les dommages. Je suis convaincu que notre nouvelle solution Sustainable Supply Chain y parviendra. »

Pour en savoir plus sur l'ensemble des engagements et initiatives ESG de Kinaxis, veuillez consulter le rapport Global Impact Report 2023.

Pour en savoir plus sur les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement de Kinaxis, veuillez consulter le site Kinaxis.com.

