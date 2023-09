Un demi-million de dollars pour les cliniques juridiques universitaires





MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'un financement de 500 000 $ aux cliniques juridiques universitaires suivantes :

La Clinique internationale de défense des droits humains et la Clinique de justice sociale de l'Université du Québec à Montréal;

La Clinique interdisciplinaire en droit social de l'Outaouais de l'Université d' Ottawa ;

; La clinique juridique La Clé de vos droits de l'Université de Sherbrooke ;

; La Clinique d'information juridique à McGill de l'Université McGill;

l'Université McGill; La Clinique juridique de la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Grâce à ces sommes, les citoyennes et citoyens pourront obtenir davantage de services juridiques gratuits ou à coût modique au sein de ces cliniques juridiques universitaires.

En effet, grâce à l'adoption du projet de loi no 75 (Loi visant à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19, L.Q., 2020, c. 29), les étudiantes et étudiants en droit pratiquant au sein des cliniques juridiques universitaires peuvent désormais donner à la population, en plus de l'information, des conseils et des avis juridiques.

Ce financement est accordé dans le cadre d'un appel de projets du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Citations

« L'accès à la justice s'avère essentiel pour maintenir la confiance de la population envers le système de justice au Québec. C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour offrir aux Québécoises et aux Québécois une justice plus accessible, abordable et plus humaine. Ces projets de cliniques juridiques universitaires y contribueront assurément. En plus d'être bénéfique pour la population, les cliniques juridiques universitaires représentent un lieu d'apprentissage motivant et enrichissant pour les étudiantes et étudiants en droit, qui pourront y donner des avis et des conseils juridiques. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Grâce à la nouvelle loi, les cliniques universitaires peuvent maintenant fonctionner comme de véritables cabinets en droit civil. Il nous est possible d'offrir à la clientèle un service personnalisé, comme dans la vraie vie. Le soutien que nous apporte le gouvernement du Québec aujourd'hui nous donnera aussi les coudées franches pour réaliser notre ambition d'aller à la rencontre des personnes habitant en région éloignée, qui trouvent difficilement accès à notre système de justice. »

Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal

« Notre clinique juridique existe depuis plus de 50 ans. Ce sont donc plusieurs dizaines d'étudiantes et d'étudiants en droit qui y ont mis les pieds, non seulement pour développer des compétences professionnelles, mais aussi pour acquérir les habiletés sociales nécessaires pour accueillir et accompagner des personnes vulnérables avec empathie et écoute. Cette mission se poursuivra avec l'ajout de services de conseil juridique, une excellente nouvelle pour l'accès à la justice, pour notre communauté et pour toute la société. »

France Houle, doyenne de la Faculté de droit de l'Université de Montréal

« J'ai pu m'impliquer au sein de la clinique juridique de l'Université de Montréal et ce fut une expérience unique d'apprendre tout en aidant ma communauté. Ce modèle procure un accès accru à la justice, mais il permet aussi aux étudiantes et étudiants d'accompagner concrètement les justiciables qui vivent des situations difficiles et de les aider à naviguer dans le système judiciaire. »

Philippe Clément, étudiant au service-conseil (2022-2023) de la clinique juridique de l'Université de Montréal

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

1 septembre 2023 à 10:30

