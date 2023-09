Biocytogen crée deux divisions commerciales pour distinguer les modèles et services précliniques (BioMice) de la R&D en médicaments basés sur des anticorps





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315) annonce ce jour la création officielle de deux grandes divisions commerciales pour représenter le portefeuille de produits, de services et d'actifs de l'entreprise. Au cours de la dernière décennie, Biocytogen a développé plusieurs plateformes technologiques pour rationaliser l'ensemble du processus de développement de médicaments, y compris la génération de modèles animaux et cellulaires (humanisés) spécialisés, l'évaluation pharmacologique préclinique et, plus récemment, la découverte et le développement clinique d'anticorps entièrement humains. Avec le renforcement d'initiatives axées sur le développement de médicaments anticorps, la société a officiellement établi deux divisions commerciales, l'une se concentrant sur les modèles animaux et les services précliniques, l'autre étant axée sur la découverte et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps pour l'octroi de licences et des partenariats.

Les plateformes précliniques de Biocytogen comprennent des services d'édition génique personnalisés, la génération de produits de modèles animaux et cellulaires humanisés et/ou immunodéficients, ainsi que des services de pharmacologie préclinique. Ces produits et services innovants permettent une évaluation efficace des nouveaux traitements à base d'anticorps humains, en particulier des produits biologiques. Dans l'optique de mieux mettre en valeur ces métiers et d'optimiser l'image de marque des modèles et services précliniques de l'entreprise, l'entreprise intégrera ces grandes plateformes sous la marque « BioMicetm ». En tant que l'un des leaders de la production de modèles animaux humanisés, la mise en place de la marque secondaire BioMice pour la division des modèles et services précliniques de Biocytogen renforcera la prise de conscience mondiale du rôle central joué par les produits modèles animaux de la société dans la découverte de médicaments biologiques.

L'autre division commerciale de Biocytogen, qui exploite ses plateformes propriétaires d'anticorps entièrement humains RenMice® (RenMabtm, RenLite®, RenNano®, RenTCRmtm, RenTCRtm) pour découvrir de nouvelles thérapies à base d'anticorps pour l'octroi de licences et/ou le codéveloppement, sera annoncée à une date ultérieure.

Présentation de BioMice

Avec ces divisions en place, les produits et services BioMice comprendront les éléments suivants :

Services d'édition génique :

L'équipe de ciblage génétique de Biocytogen fournit des services d'édition génique de qualité pour fournir des souches BioMice personnalisées aux clients, à l'aide des technologies ESC/HR (ESC, Embryonic Stem Cell; HR, Homologous Recombination) et EGEtm (Extreme Genome Editing). Il y a plusieurs années, la société a créé indépendamment des cellules souches dans le contexte C57BL/6 et a développé un système de culture pour les maintenir totipotentes après quasiment 100 passages, afin qu'elles puissent être plus facilement utilisées pour obtenir des souris adultes. EGEtm est une technologie d'édition génique basée sur CRISPR/Cas9 qui augmente de près de 20 fois l'efficience du knock-in génique après la R&D indépendante et l'optimisation. En outre, cette technologie permet l'édition précise des séquences d'ADN sur presque n'importe quel site génomique. À ce jour, quelque 4 300 projets d'édition génique personnalisés ont été livrés aux clients.

R&D/production/vente de modèles animaux et cellulaires à édition génique :

À ce jour, plus de 2 900 modèles animaux et cellulaires BioMice à édition génique ont été développés pour la découverte médicamenteuse préclinique et l'évaluation pharmacologique, et il est attendu que 200 à 300 nouveaux modèles entrent sur le marché chaque année. Ces modèles peuvent être divisés en trois catégories :

1) Modèles animaux et cellulaires avec cibles médicamenteuses humanisées, y compris les points de contrôle immunitaires (tels que PD-1 et CD3E), cytokines et/ou récepteurs cytokines (tels que IL-4/IL-4R et IL-33), GPCR (comme CCR8), TAA (comme HER2 et TROP2), etc. 2) Souris B-NDG® gravement immunodéficientes et modèles B-NDG® de deuxième génération pour la reconstitution du système immunitaire humain, y compris les souris B-NDG B2m KO et pour des expériences prolongées en retardant l'apparition de la GvHD, de souris B-NDG hIL15 pour une meilleure reconstitution des cellules NK humaines et de souris B-NDG hTHPO qui ne nécessitent pas de rayons ; 3) Souris knock-out à gène cible, modèles pathologiques, souris âgées et autres souris expérimentales.

Services de pharmacologie préclinique :

Tirant parti de sa position de chef de file dans la génération de modèles animaux innovants, Biocytogen a mis en place des plateformes complètes de pharmacologie in vivo et in vitro pour effectuer des évaluations de l'efficacité des médicaments, des analyses pharmacodynamiques (PD), des analyses pharmacocinétiques (PK), des analyses de biomarqueurs et des analyses de pathologie et de toxicité à grande échelle. L'équipe pharmacologique de la société a développé des modèles de maladies multiples, y compris des modèles tumoraux (modèles syngéniques, modèles de xénogreffe dérivée de lignée cellulaire (CDX) et xénogreffe dérivée du patient (PDX), et modèles spontanés), des modèles de maladies métaboliques (stéatose hépatique non alcoolique, obésité et diabète, athérosclérose, insuffisance rénale chronique, fibrose, etc.) et des modèles de maladies inflammatoires et auto-immunes (asthme, polyarthrite rhumatoïde, dermatite atopique, psoriasis, LES, sclérose en plaques, syndrome du côlon irritable, etc.) pour les évaluations précliniques de l'efficacité des médicaments. Biocytogen est devenu un partenaire à long terme pour plus de 400 sociétés biotechnologiques et biopharmaceutiques à travers le monde et plus de 2 000 projets d'évaluation pharmacologique ont déjà été réalisés.

Sites d'animaux :

Biocytogen possède un site exempt d'organismes pathogènes spécifiques (SPF) de 55 000 m² à Haimen (Jiangsu), en Chine, avec des installations plus petites à Daxing (Pékin), en Chine, et à Boston, aux États-Unis. La capacité totale dépasse les 150 000 cages, dont 30 000 cages dans 300 isolateurs et 120 000 cages dans des systèmes à ventilation individuelle. La capacité d'approvisionnement maximale du site est de 800 000 souris génétiquement modifiées par an. Grâce à la mise en oeuvre de procédures d'exploitation scientifiques et standard strictes et à un système de gestion des installations hautement efficace, les centres d'animaux respectent des normes rigoureuses pour les tests critiques de contrôle de la qualité afin d'identifier toute contamination microbienne. Le Haimen Animal Center est accrédité AAALAC depuis 2016, et le Beijing Animal Center a reçu l'accréditation AAALAC en 2021 ; le site auxiliaire de Boston respecte les mêmes normes.

S'appuyant sur un large éventail de souches animales, des capacités d'approvisionnement à grande échelle et des capacités de service de haute qualité, les produits et services BioMice sont reconnus par de nombreux instituts de recherche et sociétés biotechnologiques/biopharmaceutiques à l'échelle mondiale, dont la quasi-totalité des multinationales pharmaceutiques, les principales biotechs et biopharmas en Chine, et de nombreux instituts de recherche de renom, avec des modèles publiés dans des revues de recherche de premier plan. Pour découvrir plus en détail comment les produits et services BioMice peuvent soutenir vos recherches, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected].

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une société mondiale de biotechnologie qui mène des recherches et développe de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. À l'aide de ses plateformes de souris propriétaires RenMabtm/RenLite®/RenNano® pour le développement d'anticorps monoclonaux, bispécifiques/multispécifiques et de nanocorps entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes in vivo d'évaluation de l'efficacité médicamenteuse et son expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps médicaments qui soient les premiers et/ou les meilleurs dans leur catégorie pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Project Integrum (plateforme RenMicetm HiTS). Au 30 juin 2023, 50 accords de codéveloppement, d'octroi de licences ou de transfert d'anticorps thérapeutiques et 42 projets de licences RenMicetm sur des cibles désignées avaient été conclus dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques. Le portefeuille de projets de Biocytogen est composé de 10 actifs principaux, avec des partenariats établis pour de multiples actifs cliniques. BioMice, une marque secondaire de la société, englobe la production et la distribution de produits de modèles animaux, ainsi que la pharmacologie préclinique et des services d'édition génique pour les clients du monde entier. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des succursales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://en.biocytogen.com.cn.

