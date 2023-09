Découvrez les Innovations de Sécurité Domestique de demain avec IMOU à l'IFA 2023





Imou présente un concept de « Voyage » vers une sécurité domestique plus intelligente à travers ses derniers produits et nouvelles technologies.

BERLIN, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- IMOU participe à nouveau en 2023 à l'IFA, le plus grand salon européen d'Electronique Grand Public et d'appareils Electroménagers et qui se tiendra du 1er au 5 septembre à Berlin. IMOU présentera ses dernières innovations Hall 22, stand 106.

Acteur majeur de solutions et services IoT, IMOU dévoile un nouveau thème à l'IFA : « Intelligence et Sécurité ; Cloud et Connectivité ». Cette vision ambitieuse pour la sécurité domestique sera mise en lumière à travers quatre catégories de caméras IP comprenant la série 4K UHD, la série IMOU SENSEtm, la série Innovante et la série Batterie. D'autres produits et services novateurs seront également présentés.

IMOU embarque les visiteurs dans une expérience immersive au sein de son stand et les invite à entreprendre un véritable « Voyage » au coeur de son tout nouvel univers de sécurité domestique. Découvrez comment IMOU façonne un environnement plus intelligent et plus sûr pour les foyers et les PME.

Intelligence & Securité

Forte de dix années d'expertise dans le domaine de la sécurité et de la construction de trois usines à travers le monde, IMOU arrive à l'IFA 2023 avec pour ambition de redéfinir le concept de « l'intelligence et de la sécurité ».

Le coeur du stand sera composé de quatre catégories représentée chacune par une série de caméra IP mettant en avant différents points forts : la série 4K UHD, la série IMOU SENSEtm, la série Innovante et la série Batterie.

La Rex 3D 4K, la Knight 4K et la Cruiser 2 4K, les « trois mousquetaires » de la série 4K UHD sont conçues avec des caractéristiques spécifiques pour répondre à des scénarios de surveillance intérieurs et extérieurs variés. La Bullet 3, la Versa 2 et la Cruiser 2C, sont trois produits de la série IMOU SENSEtm qui intègrent une IA de pointe pour la détection des personnes, des véhicules et des animaux, dépassant les algorithmes traditionnels. La précision de la reconnaissance atteint désormais jusqu'à 99 %, soit une précision accrue de 50 % par rapport aux algorithmes classiques. La matrice de l'algorithme de détection pat IA des personnes et des véhicules développés en interne peut également réduire le taux de fausses alertes de 35 % à 50 %, garantissant une surveillance encore plus fiable et précise.

En plus de la série 4K UHD, qui offre la plus haute résolution du marché et de la série IMOU SENSEtm, IMOU dévoile également sa série Innovante et sa série Batterie. Les visiteurs pourront découvrir la Caméra Ampoule qui grâce à ses culots E26/E27 s'installe très facilement, les caméras Cruiser Dual et Ranger Dual dotées de deux objectifs intégrés pour couvrir sans peine deux angles de surveillance différents. Ne manquez pas non plus la Cruiser 4G qui permet de se connecter sans avoir de WiFi ou encore le Rex VT Pan & Tilt équipée d'un écran d'information intelligent intégré.

Dans son manifeste dédié à « Intelligence & Sécurité », IMOU fait un pas de plus en ajoutant à sa collection, les serrures intelligentes et les robots aspirateurs. La star des aspirateurs robots, le RV2 se distingue comme l'un des aspirateurs les plus avancés du marché, doté d'une station de base auto-nettoyante. Un choix judicieux pour ceux qui souhaitent s'équiper d'une solution de nettoyage intelligente. Si sa famille de robots illustre de la meilleure des manières le concept « d'appareils intelligents » pour IMOU, la serrure connectée Rock 1, doté d'une caméra 3MP et d'un objectif grand-angle de 150° ainsi que le carillon/répéteur WiFi connectée DB60, apportent la juste dose de détails personnalisés aux solutions de sécurité domestique.

Cloud & Connectivité

Après avoir créé un univers « Smart & Security », IMOU en permet un accès simplifié pour les foyers et les PME grâce à une technologie de cloud et de connectivité de pointe. Avec 40 millions d'utilisateurs enregistrés à travers le monde et 80 millions d'appareils connectés, le Cloud IMOU bénéficie de multiples certifications de sécurité et permet de proposer des services et des appareils à un public toujours plus large. IMOU évolue pour faire de l'expérience consommateur une aventure encore plus intelligente et sécurisée

Lors de l'IFA 2023, IMOU présentera ses routeurs, notamment AC1200 et AX3000, ainsi que son commutateur Gigabit 5 ports et commutateur Gigabit 8 ports. IMOU présentera également une gamme de produits IoT innovants avec des évolutions majeures, dont pour certain, une compatibilité avec le protocole Matter, allant des capteurs aux prises intelligentes, en passant par des ampoules connectées et des télécommandes IR. Ces designs captivants permettent aux utilisateurs de profiter d'une expérience optimale de la vie connectée.

IMOU réserve un espace semi-fermé pour présenter sa technologie de pointe en matière d'IA et sa technologie de cloud. Les PME y trouveront des solutions sur mesure pour leurs besoins spécifiques. IMOU est reconnue pour ses solutions de sécurité et de de contrôle personnalisées, couvrant divers scénarios pour les entreprises.

En tant qu'acteur majeur sur le marché des solutions IoT, IMOU intègre le design à la technologie, offrant des solutions adaptées aux besoins et aux préférences de chaque utilisateur. Depuis son stand, IMOU présentera ses solutions de surveillance encore plus accessibles et conviviales pour les foyers et les PME.

Embarquez pour un voyage vers le future avec IMOU ? où l'intelligence et la sécurité rencontrent l'innovation.

À propos d'IMOU

IMOU, l'un des leaders des solutions IoT, s'engage à simplifier et à sécuriser la vie de chaque utilisateur grâce à une technologie de pointe et des produits intelligents. Avec quatre catégories de produits (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights et IMOU Link) basés sur l'IA et le cloud, IMOU offre des solutions adaptées à chaque scénario d'utilisation, créant une expérience pratique et efficace pour les utilisateurs

Présent dans plus de 100 pays, IMOU a déjà apporté sécurité et commodité à plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.imoulife.com et plongez dans un avenir connecté et sécurisé avec IMOU.

