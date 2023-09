Une nouvelle loi pour favoriser la santé et la réussite scolaire des jeunes





MONTRÉAL, 01 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle Loi sur l'encadrement du travail des enfants entre en vigueur ce 1e septembre 2023. Elle vise à limiter le nombre d'heures travaillées durant les semaines scolaires pour les jeunes de 16 ans et moins tenus d'aller à l'école selon la Loi sur l'instruction publique. Ainsi, durant les semaines d'école, les heures de travail effectuées devront se limiter à 17h, incluant un maximum de 10 heures du lundi au vendredi. De plus, les horaires de travail devront permettre aux élèves d'être à l'école durant les heures de classe en plus d'être rentré à domicile entre 23h et 6h le lendemain matin. Ces jeunes pourront travailler davantage durant les périodes où il n'y a pas d'école pendant plus de 7 jours, telle la période des fêtes, des vacances d'été et de la semaine de relâche. L'ASPQ souligne cette décision du ministre du Travail, Jean Boulet, et de la CNESSST, puisqu'elle pourrait avoir des effets positifs sur la santé mentale des jeunes ainsi que sur leur réussite scolaire.



L'équilibre travail et vie personnel: un essentiel pour la réussite scolaire, la santé et la sécurité des jeunes

Travailler durant les études peut avoir plusieurs avantages pour les jeunes. En plus de favoriser l'autonomie financière, cette expérience peut aider les jeunes à développer de nouvelles compétences et à se familiariser avec le marché du travail. Cependant, au-delà de 15 heures par semaines, plusieurs études soulignent des effets négatifs sur la réussite scolaire, la santé et la sécurité des jeunes. En plus des risques de détresse psychologique, de décrochage scolaire et de blessures professionnelles, avoir de la difficulté à concilier le travail et les études est associé à comportements qui nuisent à la santé jeunes, comme une réduction des heures de sommeil et une consommation accrue de substances psychoactives. L'implantation de la nouvelle loi aidera à promouvoir un équilibre sain entre le travail, les études et la vie personnelle chez les jeunes.

Une loi qui rejoint les initiatives de l'ASPQ

La promotion du bien-être et de la santé mentale positive des jeunes fait partie des priorités d'action de l'ASPQ. Par le biais du projet Ralentir, l'organisation fait la promotion des bienfaits liés à un rythme de vie moins rapide et plus équilibré qui favorise l'adoption de comportements plus sains et sécuritaires. La campagne Ça se cultive, propose quant à elle des outils pour les jeunes et leur entourage afin de favoriser une santé mentale positive chez cette population. En arrimage avec notre vision, l'ASPQ tient dont à souligner la mise en place de cette nouvelle loi sur l'encadrement du travail des enfants qui s'avère un ajout incontournable pour créer des environnements de vie favorable à la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes du Québec.

À propos de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L'ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d'une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s'appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s'assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact :

Valérie Garceau, chargée du projet Ralentir

Association pour la santé publique du Québec

Courriel : [email protected]

