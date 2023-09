Le gouvernement métropolitain de Tokyo ouvre un site de relations publiques « #Tokyo Tokyo BASE » dans le terminal 3 de l'aéroport international de Haneda !





Le 9 août 2023, le gouvernement métropolitain de Tokyo a ouvert un site de relations publiques de la marque « #Tokyo Tokyo BASE » au terminal 3 de l'aéroport international de Haneda, la porte ouverte sur le ciel de Tokyo et du Japon.

Chez « #Tokyo Tokyo BASE », afin de communiquer aux visiteurs japonais et étrangers l'attrait de Tokyo, où la tradition et la culture de pointe coexistent depuis la période Edo, nous vendrons des « Tokyo Omiyage (Tokyo Souvenirs) » développés conjointement par le gouvernement métropolitain de Tokyo et des entreprises privées, tels que des objets d'artisanat traditionnel ainsi que des articles de papeterie et des produits alimentaires. Outre la vente de souvenirs, des expériences et des ateliers pratiques sur la culture japonaise seront également organisés dans le magasin, afin de mieux faire connaître Tokyo.

Hello Kitty et Hakken font des relations publiques pour « Tokyo Omiyage (Tokyo Souvenirs) » !

Hello Kitty, le célèbre personnage de Sanrio, et le cosplayer Hakken, ambassadeur du tourisme de Tokyo, ont fait une apparition en tant qu'invités spéciaux lors de la cérémonie d'ouverture commémorant l'inauguration et dans le cadre d'un événement organisé dans le magasin, ce qui a donné lieu à une ouverture haute en couleur.

Hakken a commenté l'ouverture du magasin en déclarant : « J'ai hâte de voir le genre de choses qui seront proposées. » Après avoir visité le magasin et essayé les omikuji (bandelettes de divination), il a semblé apprécier l'éventail de cyprès recommandé par l'omikuji et a déclaré qu'il avait « un parfum relaxant ».

Dans son discours d'ouverture, Akiko Matsumoto, directrice adjointe du bureau des affaires industrielles et du travail du gouvernement métropolitain de Tokyo, a déclaré : « Avec ce magasin, je souhaite vous faire découvrir les différents charmes de Tokyo. »

Vue d'ensemble du magasin Adresse : Haneda Airport Terminal 3, 4th floor, EDO MARKET PLACE (2-6-5, Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo) Heures d'ouverture : 8h00 à 21h00 Contenu mis en oeuvre : Vente à « Tokyo Omiyage (Tokyo Souvenirs) »

Veuillez consulter le site Web officiel pour les produits.

https://tokyotokyo.jp/article/omiyage/

Signalisation, coin relations publiques, etc. qui communiquent le « Maintenant » de Tokyo.

1 septembre 2023 à 04:10

