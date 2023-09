Afin d'atteindre l'objectif de zéro événement cérébro-cardiovasculaire, OMRON Healthcare sponsorise la première réunion annuelle de la collaboration internationale AF Screen





KYOTO, Japon, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (ci-après dénommée la Société) basée à Muko, dans la préfecture de Kyoto, a annoncé le parrainage officiel de la première réunion annuelle de la collaboration internationale AF Screen, un groupe de coopération qui a été créé pour promouvoir la discussion et la recherche sur le dépistage de la fibrillation auriculaire (FA) inconnue ou sous-traitée comme moyen de réduire les accidents vasculaires cérébraux et les décès.

Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) montre que la principale cause mondiale de décès est la cardiopathie, suivie d'un accident vasculaire cérébral. Le nombre de maladies cérébrovasculaires et cardiovasculaires continue d'augmenter en raison du vieillissement accéléré de la population et des changements de mode de vie causés par la croissance économique. Comme la société estime que la détection précoce de la FA est une clé pour résoudre ces problèmes de santé, elle s'est engagée à communiquer l'importance du contrôle de la pression artérielle en utilisant un tensiomètre à domicile avec un public plus large. En 2020, « Complete (TM) », un tensiomètre du bras avec technologie ECG intégrée, a été lancé et, en même temps, la Société a lancé quelques initiatives en utilisant des moniteurs ECG à domicile pour détecter la FA à un stade précoce. En outre, l'OMRON Academy, un programme d'apprentissage pour les professionnels de santé, a été mis en oeuvre activement pour sensibiliser à la maladie.

L'AF Screen International Collaboration est un groupe de recherche composé de plus de 200 membres provenant de 40 pays et dirigé par des professionnels de renommée mondiale tels que le professeur Ben Freedman de l'Université de Sydney. Ce groupe de recherche s'est engagé à mener des activités de sensibilisation aux maladies visant à détecter précocement la FA et à promouvoir la mise en oeuvre de programmes de dépistage de la FA adaptés aux systèmes médicaux de chaque pays.

La Société a parrainé la première réunion annuelle de l'AF Screen International Collaboration. Pendant la réunion, les médecins ont présenté les dernières découvertes en matière de détection précoce de la FA ainsi que le risque de développer une FA pour les patients hypertendus. Ils ont convenu de mener conjointement de futures activités de sensibilisation à la maladie.

Pour réaliser la vision « Objectif zéro », à savoir « zéro événement cérébro-cardiovasculaire », la Société s'est engagée à soutenir un meilleur traitement de l'hypertension et une détection précoce de la FA en collaboration avec les professionnels de santé et les chercheurs.

- Réunion annuelle d'AF Screen International Collaboration

Date : Jeudi 24 août 2023 (heure d'été d'Europe centrale)

Lieu : Hilton Amsterdam Airport Schiphol

*La conférence de dépistage de l'AF est organisée au nom de l'AF Screen International Collaboration par la Translational Medicine Academy (TMA), une fondation à but non lucratif basée en Suisse ( www.tmacademy.org ).

Organisateur : Prof. Ben Freedman

Directeur des affaires extérieures au Heart Research Institute, Charles Perkins Centre et responsable du Heart Rhythm and Stroke Prevention Group.

Professeur de cardiologie à l'Université de Sydney et ancien chef du département de cardiologie de l'hôpital Concord.

Programme :

- Détection précoce de la FA et résultats autres que l'AVC

- Bilan de l'année AF-SCREEN

- Hypertension et FA

- Livre blanc Hypertension + FA combinées

- MISE À JOUR sur la poursuite des ECR de dépistage / IP

