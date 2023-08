Transat annonce la clôture de la vente de son terrain au Mexique





MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - Transat A.T inc. (« Transat » ou la « Société ») a conclu aujourd'hui la vente de son terrain situé à Puerto Morelos, au Mexique, pour la somme de 38 millions de dollars américains à Finest Resorts, un groupe d'hôtellerie et de villégiature de luxe, qui fait partie de la Collection Excellence.

Cette transaction, initialement annoncée le 10 juillet dernier, permettra à Transat de poursuivre son plan stratégique, qui consiste à se recentrer sur ses activités aériennes.

Le produit de disposition de cette vente sera appliqué au remboursement de la dette de la Société.

À propos de Transat

Fondée à Montréal il y a 35 ans, Transat est un joueur phare du voyage, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Transat est certifiée Travelife depuis 2018. (TSX : TRZ) www.transat.com

