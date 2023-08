Bris de services dans les CPE de la Côte-Nord : la solution est à portée de main





BAIE-COMEAU, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - Face aux bris de services qui menacent des centres de la petite enfance (CPE) de la Côte-Nord, le gouvernement doit rapidement mettre en place dans les CPE les mesures d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre qu'il offre dans les réseaux de la santé et de l'éducation.

Depuis de nombreuses années, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) réclame le versement de primes de disparités régionales aux travailleuses et aux travailleurs en CPE des régions éloignées. Cette mesure a fait ses preuves en matière d'attraction et de rétention dans certains territoires aux prises avec des problèmes sévères de disponibilité de main-d'oeuvre.

Ainsi, Québec verse des primes de disparités régionales depuis de nombreuses années aux employé-es de la fonction publique, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Ces primes sont d'ailleurs offertes aux éducatrices en milieu scolaire, mais refusées aux éducatrices en CPE.

«?Cette situation inéquitable et injustifiée engendre une fuite des travailleuses et des travailleurs en CPE vers d'autres postes du réseau public qui offrent ces primes significatives, et ce, dans une même ville?», dénonce la représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN, Stéphanie Vachon.

«?Dans un principe de cohérence, nous réclamons depuis longtemps une prime de disparités régionales pour les travailleuses et les travailleurs en CPE. Cette prime doit être équivalente à celle versée dans le secteur de l'éducation. Cette solution bien connue du gouvernement permettrait d'éviter les bris de services dans les CPE?de la région?», ajoute Steve Heppell, vice-président de la FSSS-CSN pour la Côte-Nord.

«?Les bris de services affectent non seulement les familles nord-côtoises, mais également les entreprises qui éprouvent de la difficulté à recruter de la main-d'oeuvre de l'extérieur de la région. Les primes de disparités régionales représentent un investissement pour le développement de la région?», termine Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la Côte-Nord-CSN.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle représente près de 12?000 travailleuses et travailleurs provenant de plus de 420 CPE. Le Conseil central de la Côte-Nord-CSN regroupe plus de 50 syndicats et 5 500 membres sur tout le territoire de la région. La CSN compte, quant à elle, plus de 330?000 membres à l'échelle de la province.

