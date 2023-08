Vodafone franchit une nouvelle étape dans le cadre de son déploiement Open RAN grâce à Wind River Studio





Wind River®, un leader mondial de la fourniture de logiciels pour systèmes intelligents critiques, annonce aujourd'hui l'utilisation par Vodafone de Wind River Studio pour son déploiement Open RAN au Pays de Galles et dans le sud-ouest de l'Angleterre. Dans le cadre de ce nouveau déploiement, Vodafone procèdera au remplacement des technologies existantes et à l'installation d'équipements Open RAN sur 2 500 sites.

« Vodafone est un pionnier et un leader dans le domaine de l'Open RAN. À travers cette nouvelle étape, Wind River se félicite de cette collaboration avec Vodafone et les principaux partenaires de l'écosystème qui vise à faire progresser les réseaux Open RAN. Wind River Studio fournit des solutions cloud-native qui permettent le déploiement à grande échelle d'infrastructures réseau de nouvelle génération pour les fournisseurs de services du monde entier », déclare Paul Miller, directeur technique chez Wind River.

« L'Open RAN peut apporter une diversité nécessaire à la chaîne d'approvisionnement télécom et générer une accélération du rythme de l'innovation. Afin de relever avec succès les défis complexes liés à un paysage télécom en pleine mutation, il est primordial de collaborer avec des partenaires technologiques comme Wind River, qui peuvent fournir des solutions éprouvées pour nous aider à faire évoluer l'industrie », déclare James Grayling, directeur de l'intégration des produits Open RAN chez Vodafone.

Grâce à des tests complets et à un grand nombre de déploiements à travers l'Europe, les indicateurs clés de performance (KPI) du programme de Vodafone démontrent que les performances de l'Open RAN sont équivalentes ou supérieures à celles des équipements existants.

En 2022, Vodafone a déployé l'Open RAN en milieu urbain pour la première fois en Europe avant de développer plusieurs sites au fil du temps en collaboration avec Wind River ainsi que d'autres partenaires clés de l'écosystème. Ces étapes importantes en lien avec l'Open RAN contribuent à faire évoluer le secteur télécom, à introduire davantage de flexibilité et d'agilité dans les services, et à créer de nouvelles opportunités qui ne seraient probablement pas envisageables avec les infrastructures existantes.

L'environnement cloud de l'Open RAN permet aux fournisseurs de services de transformer leurs modèles commerciaux afin de réduire les coûts d'exploitation, d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de nouvelles applications et d'optimiser la réactivité vis-à-vis des clients ainsi que leur expérience.

En plus de sa collaboration avec Vodafone, Wind River a joué un rôle essentiel dans l'organisation de la première session réussie de données 5G au monde ainsi que dans la création de programmes vRAN/O-RAN commerciaux et dans le lancement du premier centre de données Edge entièrement automatisé pour un service commercial . Wind River demeure un chef de file dans le paysage télécom avec ses déploiements de vRAN/Open RAN commerciaux à grande échelle.

Wind River Studio fournit une architecture Kubernetes et conteneurisée entièrement cloud-native, basée sur le projet open source StarlingX, pour le développement, le déploiement, les opérations et la maintenance des réseaux périphériques distribués à grande échelle. Il constitue la base d'une solution gérée, distribuée géographiquement, capable de simplifier les opérations des jours 1 et 2 en fournissant une gestion automatisée et sans intervention de milliers de noeuds, quel que soit leur emplacement physique. Studio résout les difficultés liées au déploiement et à la gestion de l'infrastructure cloud-native distribuée physiquement, afin d'offrir des performances RAN classiques dans un déploiement vRAN/Open RAN.

Wind River est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels pour systèmes intelligents essentiels. Depuis 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnier en alimentant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. L'entreprise propose un portefeuille complet renforcé par des services et une assistance professionnels mondiaux de premier ordre ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site de Wind River à l'adresse suivante www.windriver.com.

31 août 2023

