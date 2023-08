Aeromag : Une nouvelle identité de marque pour soutenir la croissance





MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - L'entreprise québécoise Aeromag, chef de file en dégivrage et en innovation environnementale depuis maintenant 30 ans, est heureuse de dévoiler la modernisation de son image de marque. Cette démarche stratégique et créative vise à réitérer l'engagement de l'entreprise envers le développement des meilleures pratiques dans l'industrie aérienne. Permettant de refléter le nouveau positionnement d'Aeromag, l'identité de marque incarne la trajectoire de croissance à venir.

Aeromag arbore ainsi un logo inspiré par un flocon, rappelant le dégivrage et le caractère nordique des opérations de l'entreprise. La convergence des éléments graphiques évoque quant à elle le travail d'équipe sur le terrain et la collaboration avec les différents partenaires. La contreforme delta du logo est symbole de leadership et d'expertise en aéronautique. Une infolettre présentant la nouvelle image corporative a été envoyée aux partenaires et un nouveau site web sera lancé en octobre 2023.

« La modernisation de notre identité de marque était nécessaire dans un contexte de transition écologique et va de pair avec notre volonté d'atteindre la carboneutralité d'ici 2035. Nous croyons que toute l'industrie aérienne doit collaborer étroitement pour améliorer ses pratiques. L'innovation environnementale demande des solutions avant-gardistes et Aeromag n'a pas froid aux yeux. » affirme Mario Lépine, président.

Animée par sa passion pour l'aviation et par son goût du dépassement, Aeromag développe présentement des projets environnementaux d'envergure dans l'État de New-York. En effet, l'entreprise a récemment obtenu un contrat avec l'aéroport La Guardia pour assurer le dégivrage des aéronefs, mais aussi la récupération des produits dégivrants usés. Dès cet automne, Aeromag ouvrira un centre de recyclage du glycol à l'aéroport régional de Syracuse, où elle procède déjà à des opérations de dégivrage.

À propos

Présente dans 17 aéroports au Canada, aux États-Unis et en Europe, Aeromag compte plus de 1500 employés et a à son actif plus de 500 000 aéronefs dégivrés. Incorporée en 1994, l'entreprise est entièrement dédiée et spécialisée dans le dégivrage d'aéronef, dans la gestion de centres de dégivrage et dans le recyclage de glycol usé en un produit certifié pour dégivrage d'aéronef. Son approche novatrice dans ces trois secteurs d'activités fait d'Aeromag un chef de file reconnu mondialement par les sociétés aériennes et les autorités aéroportuaires. linkedin.com/company/aeromag-official

31 août 2023

