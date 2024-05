Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance historique nationale de l'école Mon Keang





La désignation met en lumière le rôle des écoles dans l'enseignement de la culture et de la langue chinoises au Canada.

GATINEAU, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître toute l'étendue de notre histoire commune, à la fois les triomphes et les luttes qui définissent l'histoire du Canada et nous aident à réfléchir à la manière de construire une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de l'école Mon Keang comme lieu historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Fondée en 1923 et ouverte en 1925 par la Wong Kung Har Tong (aujourd'hui la Wongs' Benevolent Association), l'école Mon Keang, située au coeur du quartier chinois de Vancouver, est un exemple des services éducatifs et sociaux importants fournis par les associations chinoises au Canada. Fondée à l'époque où les Chinois du Canada étaient confrontés à un racisme considérable et où l'immigration en provenance de Chine était sévèrement limitée, l'école Mon Keang dispensait aux élèves un enseignement en langue chinoise et contribuait à créer un lien culturel avec la Chine.

Cette école et d'autres écoles de langue chinoise témoignent de la valeur que les Canadiens d'origine chinoise accordent à l'éducation et à la préservation de la culture. D'abord école primaire au dernier étage du bâtiment, l'école s'est agrandie en 1947 pour inclure les deux étages supérieurs et a ouvert la première école secondaire de langue chinoise au Canada. L'école Mon Keang a fermé ses portes en 2020.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« La désignation de l'école Mon Keang comme lieu historique national met en lumière les services importants fournis par les associations chinoises au Canada et le rôle des écoles dans l'enseignement de la culture et de la langue chinoises. Le fait que cette école ait vu le jour à une époque de racisme intense contre les Chinois témoigne de la force et de la détermination des communautés chinoises du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'école de langues Mon Keang, située au coeur du dynamique quartier chinois de Vancouver, a eu l'honneur d'être désignée lieu historique national par le gouvernement du Canada, en reconnaissance de ses importantes contributions culturelles et éducatives. Cette désignation célèbre le rôle de l'école dans la préservation et la promotion du dialecte cantonais et des pratiques traditionnelles de la diaspora chinoise, un témoignage du riche patrimoine multiculturel du Canada. Il s'agit d'un point de repère précieux, qui nous rappelle la résilience et l'histoire de la communauté chinoise à Vancouver et dans tout le Canada, depuis l'époque de la Loi d'exclusion, lors de sa fondation en 1923, jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'institution et chef de file culturels. »

Stephanie Leo,

Directrice exécutive de la Chinatown Celebration Society et promotrice de la candidature

Les faits en bref

Avec ses éléments architecturaux distincts et ses intérieurs bien conservés, l'école Mon Keang possède une valeur architecturale notable qui justifie sa désignation comme lieu historique national, en plus d'être située dans le district historique du lieu historique national du quartier chinois de Vancouver .

. D'abord école primaire au dernier étage du bâtiment, l'école s'est agrandie en 1947 pour accueillir une population croissante d'élèves. Le deuxième étage, qui abritait un restaurant, a été transformé en cinq salles de classe bien éclairées avec de hauts plafonds, une bibliothèque, des toilettes et une aire de loisirs centrale. Cette année-là, l'école Mon Keang était la première école de langue chinoise au Canada à ouvrir une division d'enseignement secondaire, offrant un diplôme de 10 e année, reconnu en Chine. Les élèves apprenaient le cantonais, la calligraphie, la poésie, les mathématiques, l'histoire, les sciences et l'anglais.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

