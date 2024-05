Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 16 000 $ au Festibière de Sherbrooke





QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 16 000 $ au Festibière de Sherbrooke, qui se déroule du 31 mai au 2 juin au parc Victoria.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festibière de Sherbrooke permet au public de découvrir des produits de microbrasseries, de cidreries et de distilleries. Il lui offre également l'occasion de profiter de la cuisine de rue grâce à la présence de camions-restaurants et d'apprécier le talent de musiciens de chez nous.

Citations :

« Le Festibière de Sherbrooke est devenu un incontournable au fil des ans. Il dynamise l'industrie événementielle du Québec et contribue à son rayonnement à titre de destination touristique de choix. Ce rassemblement festif permet à nos brasseurs de mettre en lumière leurs talents. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a toujours travaillé avec acharnement pour la réussite de l'événement! J'invite le public à venir profiter en grand nombre de ces instants mémorables. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans les Cantons-de-l'Est pour découvrir ce qui l'anime en cette saison. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festibière de Sherbrooke constitue une formidable vitrine pour mettre en lumière le travail et la passion de nos producteurs, artisans et transformateurs alimentaires. Les événements comme celui-ci contribuent au dynamisme des régions du Québec et au développement de notre agriculture. J'invite les visiteurs à profiter en grand nombre de toute la variété et de la richesse des produits d'ici! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« De plus en plus de visiteurs font de l'Estrie leur destination de choix. En ce sens, je suis fière que le gouvernement du Québec apporte son soutien au Festibière de Sherbrooke, qui fait vivre aux visiteurs une expérience unique tout en faisant briller nos produits. Il bonifie l'offre touristique de la région et engendre des retombées économiques profitables pour nos entreprises. »???

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 11 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 5 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région (PADAAR).

31 mai 2024 à 10:11

