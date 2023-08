Growatt présentera sa gamme de produits innovants et dévoilera ses plans d'avenir à l'IFA 2023





SHENZHEN (Chine), 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Growatt, société pionnière renommée du solaire, est heureuse d'annoncer sa participation à la prochaine édition de l'IFA 2023 en Allemagne, où l'entreprise présentera ses dernières solutions d'énergie renouvelable aux professionnels et aux passionnés de l'industrie. L'exposition se tiendra du 1er au 5 septembre à Berlin et le stand de Growatt sera situé dans le hall 3.2 (stand 301).

Les visiteurs du stand de Growatt vivront une expérience immersive. Growatt présentera la solution photovoltaïque Balcony comme un point culminant de l'exposition en réponse à la demande croissante de solutions énergétiques écologiques et rentables. Il s'agit de l'une des solutions photovoltaïques les plus recherchées, avec son installation gratuite, son faible coût initial et ses économies à long terme sur les factures d'électricité. Avec les forts avantages concurrentiels de Growatt dans la technologie solaire et l'influence de la marque, sa solution photovoltaïque Balcony offre une gamme de fonctionnalités qui en font un choix attrayant pour les espaces résidentiels.

Parmi toutes les solutions d'énergie verte de Growatt présentées à l'exposition, l'INFINITY 2000 est la solution d'alimentation portable la plus récente et la plus attendue avec une capacité de 2 048 Wh et une puissance de sortie de 2 400 W, répondant aux divers modes de vie des résidents, aventuriers et professionnels modernes.

En outre, les participants peuvent également acquérir une compréhension approfondie des technologies pionnières de Growatt et découvrir la gamme de produits Growatt de plus près.

« Nous sommes ravis de participer à l'IFA 2023, qui nous permet de présenter nos dernières solutions et plans renouvelables à nos clients », a déclaré Lisa Zhang, vice-présidente du marketing chez Growatt. « Nous irons au coeur du marché européen, porterons une attention particulière aux besoins locaux et fournirons aux clients des solutions énergétiques pratiques. En même temps, nous élargirons activement les canaux hors ligne, collaborerons étroitement avec nos partenaires et parviendrons à une situation gagnant-gagnant grâce à une coopération multipartite. »

À propos de Growatt

Growatt, expert mondialement reconnu en matière de nouvelles énergies, est apprécié par plus de 3 millions de passionnés d'énergie propre dans le monde entier depuis 2011. Axé sur le domaine de la production d'énergie propre, du stockage et de la numérisation, Growatt propose des solutions énergétiques intelligentes pour tous les scénarios afin de permettre l'indépendance énergétique de chacun. En tant que pionnier dans le domaine, Growatt a accumulé des années d'expérience et dispose de la technologie de pointe du secteur pour favoriser une vie énergétique propre plus intelligente et plus fiable pour les particuliers, les familles et les entreprises. Suivez le lien ci-après. Vous en apprendrez plus sur les centrales électriques portables Growatt .

