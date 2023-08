EcoFlow s'apprête à illuminer l'IFA 2023 avec ses dernières innovations en matière d'énergie durable





Une nouvelle station électrique portable sera dévoilée à ShowStoppers @ IFA

PARIS, le 31 août 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow , leader dans le domaine des solutions énergétiques écologiques, s'apprête à marquer le salon IFA 2023, du 1er au 5 septembre, en présentant ses solutions énergétiques pour la maison les plus récentes. A cette occasion, EcoFlow présentera une nouvelle station électrique portable.

Lors du ShowStoppers @ IFA le 31 août, EcoFlow présentera sa toute dernière innovation, l'EcoFlow DELTA Pro Ultra. Cette solution d'alimentation de secours pour la maison fonctionne comme une solution d'énergie domestique, offrant aux foyers une alimentation de secours et une indépendance énergétique inégalées.

En mai, au siège européen de Düsseldorf, en Allemagne, la marque avait lancé l'EcoFlow PowerStream - le premier kit solaire pour balcon avec une station électrique portable. Ce kit solaire permet d'exploiter l'énergie solaire jour et nuit, que l'on habite en appartement ou en maison. Il contribue par ailleurs à réduire les factures d'énergie tout en fournissant une alimentation de secours en cas de panne.

Peu après, la marque a présenté l'EcoFlow PowerOcean DC Fit lors du salon EES 2023 à Munich. Il s'agit de la première solution de stockage de batterie rétrofit au monde qui utilise une technologie de couplage PV unique pour les systèmes solaires résidentiels existants.

EcoFlow présentera également ces deux produits sur son stand de l'IFA, soulignant ainsi son engagement constant auprès des particuliers pour leur permettre d'être autonomes en matière d'énergie.

Détails de l'événement

ShowStoppers @ IFA 2023

Date : 31 août 2023

Heure : 18h à 21h

Lieu : Tables 61 & 63, Hall d'entrée sud, Messe Berlin, Berlin, Allemagne

IFA 2023

Date : du 1er au 5 septembre 2023

Heure : 10h à 18h

Emplacement : Hall 3.2, stand 303, Messe Berlin, Berlin, Allemagne

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader dans le domaine des solutions énergétiques écologiques avec la vision d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, EcoFlow vise à devenir un compagnon énergétique fiable et de confiance pour les individus et les familles à travers le monde, en fournissant des solutions d'énergie accessibles et renouvelables à la maison, à l'extérieur et dans les espaces mobiles. Aujourd'hui, avec des sièges opérationnels situés aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a autonomisé plus de 2,5 millions d'utilisateurs dans plus de 100 marchés à travers le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel d'EcoFlow : www.ecoflow.com/fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2195263/image_5016319_31573655.jpg

31 août 2023 à 12:00

