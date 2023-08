T2 2023 : VIA RAIL MAINTIENT SON ÉLAN ALORS QUE LA DEMANDE DE VOYAGES CONTINUE D'AUGMENTER





FAITS MARQUANTS

Du 1er avril au 30 juin 2023 :

Les recettes totales ont augmenté de 29,6 millions de dollars (37,7 %) par rapport à la même période de l'année précédente ;

La fréquentation a augmenté de 240 179 passagers (31,3 %) par rapport au deuxième trimestre 2022 ;

Mario Péloquin a commencé son mandat en tant que président et chef de la direction;

VIA Rail nommée l'entreprise la plus réputée du secteur des transports selon l'étude Réputation 2023 de Léger.

MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a continué d'enregistrer une croissance soutenue de la demande de voyages au deuxième trimestre 2023, avec des recettes et une fréquentation en hausse de 37,7 % (29,6 millions de dollars) et de 31,3 % (240 179 passagers), respectivement, par rapport à la même période de l'année précédente.

"Notre performance ce trimestre et au cours de la dernière année démontre une tendance claire et constante de la croissance de la demande pour le transport ferroviaire au Canada", a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. "Nos efforts des derniers mois portent leurs fruits, avec plus d'un million de passagers qui ont choisi VIA Rail entre avril et juin 2023. Alors que nous poursuivons notre travail de modernisation et de transformation de la façon dont les Canadiens voyagent, la Société est bien positionnée pour atteindre une performance proche de la pandémie à compter de la seconde moitié de l'année."

La nouvelle flotte de VIA Rail sur la bonne voie

Quatre trains de la nouvelle flotte de VIA Rail poursuivent leur lancement pré commercial et, en mai de cette année, les itinéraires ont été élargis pour desservir le Corridor Québec - Montréal - Ottawa. À la fin du deuxième trimestre, près de 10 000 Canadiens ont eu la chance de vivre l'expérience de voyage inégalée, sans obstacle et entièrement accessible offerte par notre nouvelle flotte Venture. Les 32 nouveaux trains devraient être livrés d'ici 2025, ce qui nous rapproche de la réalisation de notre vision, à savoir la mise en place d'un service de transport ferroviaire de passagers plus moderne pour les Canadiens.

Arrivée du nouveau président et chef de la direction de VIA Rail

Le 26 juin, VIA Rail a accueilli Mario Péloquin en tant que nouveau président et chef de la direction. M. Péloquin apporte plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie ferroviaire, une compréhension approfondie de ses défis et de ses opportunités, ainsi qu'un engagement manifeste à s'assurer que les services de transport en commun répondent aux besoins des communautés à travers le Canada. Dès sa première semaine en poste, M. Péloquin a accueilli les employés lors d'une assemblée publique où il a pu constater de visu l'enthousiasme et le dévouement du personnel de VIA Rail. Il a également rencontré le ministre des Transports et des acteurs clés du sud-ouest de l'Ontario le 29 juin, où il a annoncé que VIA Rail travaillait au retour d'un service bien-aimé dans la région, les trains 82-83. Depuis, le nouveau président a visité des centres de maintenance et des gares dans plusieurs provinces et a exprimé son désir de continuer à améliorer l'expérience des passagers, à rétablir les liens entre les communautés et à façonner un avenir durable, accessible, efficace et inclusif pour le transport ferroviaire de passagers dans notre pays.

L'entreprise la plus respectée du secteur des transports

VIA Rail a été nommée l'entreprise la plus réputée du secteur des transports selon l'étude Réputation 2023 de Léger. La Société a également été classée comme un employeur de choix au Canada parmi les entreprises de transport pour la deuxième année consécutive. L'étude souligne la vision et l'engagement de VIA Rail à créer une culture de travail positive.

Assemblée Publique Annuelle

En mai, VIA Rail a informé les Canadiens de ses performances, de ses résultats financiers et de ses projets de modernisation pour 2022 dans un enregistrement audio entièrement accessible disponible sur YouTube, qui présentait la langue des signes américaine (anglais) et la langue des signes québécoise (français). Les réponses aux dix questions les plus fréquentes envoyées par les Canadiens portaient sur des sujets tels que la qualité de l'air à bord, les services régionaux et de banlieue, et le remplacement de notre flotte régionale et de longue distance.

