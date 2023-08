Programme d'aide à la voirie locale - Maintien et amélioration du réseau routier : le député Daniel Bernard annonce plus de 1,4 M$ dans la circonscription de Rouyn-Noranda?Témiscamingue





ROUYN-NORANDA, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - Le député de Rouyn-Noranda?Témiscamingue, M. Daniel Bernard, est fier d'annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, une aide financière récurrente de 1 406 970 $ à la Ville de Rouyn-Noranda afin de l'assister dans l'entretien de son réseau routier local.

Soucieux de bien répondre aux besoins des usagers de la route dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, le gouvernement soutient les municipalités dans la réalisation des travaux requis en vue de la réfection et de l'entretien des infrastructures routières locales et municipales. Ces sommes permettront aux municipalités d'assurer, sur tout leur territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises de manière efficace et sécuritaire, contribuant ainsi au développement du Québec.

Les investissements annoncés aujourd'hui proviennent du volet Entretien du programme d'aide à la voirie locale (PAVL). Pour l'année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 389 M$ dans le cadre du PAVL, dans toutes les régions du Québec, pour assurer un réseau routier efficace et sécuritaire aux Québécois.

Citations

« La planification, l'amélioration et le maintien de nos réseaux routiers locaux demandent beaucoup d'argent et d'efforts aux villes et aux municipalités. En particulier pour celles qui sont situées sur un territoire rural d'importance. Je salue l'excellente collaboration de la Ville de Rouyn-Noranda qui partage notre volonté de garantir des routes sécuritaires et efficaces. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda?Témiscamingue

« Les Québécois doivent avoir accès à des infrastructures de qualité qui répondent à leurs besoins. C'est pourquoi votre gouvernement investit dans le maintien et l'amélioration du réseau routier dans toutes les régions du Québec. Ce sont plus de 389 M$ que nous investirons cette année pour développer notre économie. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'étendue du réseau routier rural sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda nécessite des ressources considérables pour les opérations d'entretien. Depuis de nombreuses années, la Ville peinait à combler les besoins, étant donné le financement qui n'était pas à la hauteur de sa spécificité de ville-MRC. Cette annonce est accueillie positivement, car elle marque le début d'une ère de possibilités pour de plus grandes interventions. »

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Liens connexes

Programme d'aide à la voirie locale

31 août 2023 à 10:30

