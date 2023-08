Les dirigeants de la communauté internationale se réunissent à Istanbul pour contribuer aux programmes du G20





ISTANBUL, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- La réunion régionale des parties prenantes du Forum interconfessionnel du G20, « Partenariats en action : vers une seule Terre, une seule famille, un seul avenir », s'est tenue les 28 et 29 août 2023 à Istanbul, sous le patronage de Son Excellence le patriarche oecuménique Bartholomée de Constantinople, en partenariat avec l'Alliance interconfessionnelle pour des communautés plus sûres.

La réunion régionale des parties prenantes à Istanbul a rassemblé 30 participants, notamment de hauts responsables chrétiens et musulmans, ainsi que des représentants choisis d'organisations confessionnelles. La réunion a réuni des participants de 15 pays, dont l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la France, la Géorgie, la Grèce, l'Inde, le Kenya, le Liban, le Portugal, Singapour, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Venezuela.

Dans le but de faire progresser le dialogue interreligieux dans le cadre du processus du G20, toutes les discussions qui ont eu lieu ont fait écho aux thèmes de la présidence indienne du G20, « Une Terre, une famille et un avenir », et se projetaient au Sommet du G20, qui se tiendra en Inde en septembre 2023, et au-delà.

La réunion, organisée par l'Alliance interconfessionnelle pour des communautés plus sûres (IAFSC), était axée sur les quatre C, à savoir « COVID, Climate, Conflict, Children » (en anglais), soit : le COVID, le climat, les conflits et les enfants. Ont été abordés des sujets tels que le développement d'une vision centrée sur l'enfant, la sécurité alimentaire, l'action humanitaire urgente et la consolidation de la paix, l'action sur le changement climatique, parmi de nombreux autres sujets pertinents pour assurer l'inclusion et la protection des membres les plus vulnérables des communautés.

Au cours de l'événement, Son Excellence le Patriarche oecuménique Bartholomée a souligné l'importance de rappeler non seulement le passé commun, mais également l'impératif pour les communautés confessionnelles d'aller de l'avant et de s'unir face aux défis actuels :

« Le dialogue doit se traduire par des actions concrètes. Les mots ne sont que le début. Le véritable témoignage de notre engagement se manifestera par la mise en oeuvre des projets que nous initions, et par les résultats obtenus auprès des communautés que nous élevons et dans l'environnement que nous protégeons. Grâce à des initiatives ancrées dans nos valeurs communes, nous pouvons inspirer la transformation aux niveaux individuel et collectif. Pour réaliser la vision de « Une Terre, une famille et un avenir », nous devons transcender la simple tolérance. Le vrai dialogue implique un profond respect, une compréhension mutuelle et une action collective. Nos Écritures offrent d'innombrables récits qui défendent l'unité, le respect et la coopération. En nous plongeant dans ces récits, nous pouvons nous inspirer de notre parcours commun. »

Son Éminence le Métropolite Emmanuel de Chalcédoine a également déclaré qu'en embrassant la sagesse du passé et les énergies du présent, les communautés interconfessionnelles peuvent en effet orienter le monde vers un avenir plus lumineux et plus vert :

« Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les actions d'un seul se répercutent sur tous, les chrétiens et les musulmans se voient offrir une occasion sans précédent. En joignant leurs mains dans la solidarité et en reconnaissant notre engagement commun à l'égard de la paix, du respect et de la gérance environnementale, les deux communautés peuvent imaginer un avenir meilleur pour toute l'humanité. »

Au sujet de la réunion régionale des parties prenantes, la directrice générale de l'IAFSC, Dana Humaid, a déclaré ce qui suit :

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Son Excellence le Patriarche Bartholomée, à Son Éminence le métropolite Emmanuel et à nos estimés partenaires pour leur aide précieuse dans l'organisation de cette rencontre à Istanbul. Les deux derniers jours ont souligné l'immense importance de la collaboration interreligieuse pour rassembler des personnes de toutes les régions du monde. Cependant, il est impératif que nous transformions nos efforts à l'intérieur de ces murs en initiatives tangibles qui résonnent dans l'ensemble de la société. Ayant été témoins du dynamisme et de la détermination des participants à cette réunion, je crois que nous pouvons harmoniser nos voix et présenter des recommandations concrètes pour éclairer les ordres du jour du prochain Sommet du G20 en septembre. »

Avec ses partenaires mondiaux, l'IAFSC a organisé deux grands forums en Inde en soutien à la présidence indienne du G20 et organise des événements similaires pour 2024 au Brésil (le prochain pays hôte du G20). Ces forums offrent une plateforme aux leaders religieux, aux représentants d'organisations inspirées par la foi, aux responsables gouvernementaux, aux organisations internationales, aux universitaires et à la société civile afin que tous puissent se réunir, partager leurs expériences et fournir des recommandations concrètes et réalisables. Ces recommandations constitueront la base des efforts de plaidoyer mondiaux visant à façonner l'agenda du Sommet du G20 de 2023 et au-delà.

Pour s'assurer que les perspectives et les défis régionaux sont pris en compte correctement dans les recommandations et les futurs efforts de plaidoyer, une série de réunions régionales ont également lieu dans différentes parties du monde, couvrant Manille, New York, Londres, São Paulo, Istanbul et Nairobi.

L'IAFSC a été créée pour permettre aux responsables religieux d'oeuvrer à la sûreté et à la sécurité de nos communautés, en s'attaquant à des problèmes tels que les abus sexuels sur les enfants, l'extrémisme, la radicalisation et la traite des êtres humains. L'IAFSC vise à faciliter l'établissement de passerelles entre les principales parties prenantes, notamment les communautés religieuses, les ONG et les experts dans divers domaines. L'IAFSC est consciente de l'importance de donner aux leaders religieux, tant au niveau institutionnel qu'au niveau local, les moyens d'acquérir des connaissances et de les mobiliser pour qu'ils jouent un rôle plus actif dans la sécurité de la communauté.

