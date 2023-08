RAPPORT SUR LES TENDANCES DE LG : LA PRÉPARATION DES REPAS, L'ACHAT DE NOUVEAUX SACS D'ÉCOLE ET LE MAINTIEN DE LA MOTIVATION POUR LES TÂCHES MÉNAGÈRES SE TROUVENT AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS DES CANADIENS À L'APPROCHE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE





À l'approche de la rentrée scolaire, les Canadiens mettent l'accent sur diverses priorités, qu'il s'agisse de rafraîchir les vêtements, nettoyer le milieu de vie ou de nourrir la famille. Le rapport d'automne 2023 sur les tendances de LG, conçu en partenariat avec Pinterest, met en lumière ces préoccupations majeures.

TORONTO, le 31 août 2023 /CNW/ - Un tout nouveau rapport publié par LG Electronics Canada (LG), soutenu par l'expertise de Pinterest, révèle que les enfants et les adolescents qui se préparent à retourner en classe aspirent à commencer l'année scolaire du bon pied, alors que les Canadiens cherchent à obtenir des conseils et de l'inspiration en matière de nouvelles tenues et de dîners pour les plus petits ainsi que les plus récentes astuces de nettoyage et d'organisation pour affronter les mois les plus froids.

Les conclusions du rapport d'été/automne 2023 sur les tendances de LG montrent que les Canadiens se tournent vers Pinterest pour dénicher des idées de mode en prévision de la rentrée scolaire. Les recherches pour des sacs d'école ont grimpé de 76 %, tandis que celles portant sur les tenues pour l'école secondaire ont augmenté de 107 %1. Envie de garder les articles de la rentrée en parfait état? L'armoire à vapeur LG StylerMD assainit, rafraîchit et sèche les vêtements et les tissus délicats difficilement lavables grâce à la douce puissance de la vapeur. Cette armoire à vapeur novatrice s'avère idéale pour rafraîchir les sacs d'école, les animaux en peluche, l'équipement sportif et, bien entendu, les uniformes scolaires, notamment les chemises à col, les cravates et les blazers.

Pour certains, la rentrée scolaire 2023 constituera une première incursion dans la préparation des dîners, une préoccupation qui prend une place centrale. Les données provenant de Pinterest illustrent cette tendance, révélant une augmentation considérable de 268 % des recherches liées aux dîners pour la maternelle2. Le réfrigérateur Counter-Depth MAXMC de LG est prêt à soutenir les Canadiens dans leurs efforts de préparation des repas grâce à sa capacité de 26 pi3 équivalente à celle d'un réfrigérateur de profondeur standard tout en étant habilement conçu pour s'intégrer au comptoir. C'est l'idéal pour ranger l'épicerie hebdomadaire et les articles pour le dîner3. Sa conception avant-gardiste permet même à ceux qui préparent les lunchs d'apercevoir le contenu du réfrigérateur sans laisser échapper l'air frais. Grâce à la fenêtre Mirror InstaViewMC de bord à bord, il est possible de visualiser le contenu (et de repérer les articles de base nécessitant un réapprovisionnement) en cognant deux fois sur cette fenêtre sans cadre d'une élégance sobre.

De la boîte à lunch à la table du souper, les Canadiens souhaitent obtenir de nouvelles idées pour créer des repas sains. Les recherches sur les articles utilisés pour la préparation de repas riches en protéines ont connu une croissance remarquable de 322 % comparativement à l'année dernière4. La cuisinière à induction encastrable de LG dotée des fonctions Air Fry et Air Sous Vide se présente comme une réponse à ce besoin croissant, en facilitant la transition de la planification à la dégustation. Cette cuisinière propose trois méthodes de cuisson distinctes, y compris la technologie ProBake ConvectionMD et la cuisson Air Sous Vide, garantissant une cuisson uniforme d'un bord à l'autre avec un contrôle précis des températures plus basses pour les aliments scellés sous vide. La troisième méthode, la cuisson Air Fry, permet d'obtenir des aliments croustillants sans compromettre la santé. Alors que les familles sont en quête de recettes à la fois rapides, nutritives et savoureuses pour la saison automnale, les recherches de recettes simples à réaliser à la friteuse à air ont augmenté de 110 %5.

Avec l'arrivée de l'automne, l'agenda de toutes les familles devient davantage chargé. Durant cette période animée, il peut devenir complexe de trouver du temps pour les tâches quotidiennes, notamment le nettoyage. Selon les conclusions de l'enquête LG CordZeroMC Clean Well menée plus tôt cette année, 85 % des Canadiens considèrent le nettoyage comme un élément essentiel du bien-être mental. Près des trois quarts (74 %) conviennent de la nécessité d'accorder plus d'attention au nettoyage, et 51 % expriment leur désir d'en faire davantage s'ils disposaient d'outils plus performants6. Ceux qui cherchent de l'inspiration pour accomplir ces tâches se tournent volontiers vers Pinterest, comme le confirme une hausse considérable de 104 %7 des recherches liées à la motivation pour le nettoyage. Et lorsqu'il s'agit de trouver cette motivation grâce à de meilleurs outils, la borne tout-en-un CordZeroMC de LG se présente comme la solution idéale, offrant une propreté inégalée grâce à une variété de fonctions intuitives. La technologie KompressorMD comprime la saleté et les débris dans le bac à poussière, optimisant ainsi la capacité. De plus, une fonction de vidage automatique contribue à maintenir la saleté, la poussière et les poils d'animaux à distance.

Alors que les Canadiens disent au revoir aux journées ensoleillées de l'été pour se préparer à accueillir les feuilles d'automne et les températures plus fraîches, ils sont également en quête d'améliorations pour l'espace où ils effectuent leurs tâches de lavage, comme en témoigne l'augmentation importante de 204 % des recherches d'inspiration pour la salle de lavage8. Pour ce qui est de maximiser l'espace de rangement, d'économiser du temps et d'optimiser le processus de lessive, l'ensemble laveuse-sécheuse intelligente à chargement frontal de LG constitue une solution complète pour les Canadiens. Sa technologie intelligente élimine les devinettes du lavage. Les capteurs intégrés alimentés par l'IA détectent la texture des tissus, le niveau de saleté et la taille de la charge afin de distribuer automatiquement la quantité optimale de détergent par le système ezDispenseMC. La laveuse-piédestal TWINWASHMC ajoute une flexibilité supplémentaire à la salle de lavage en se glissant parfaitement sous la laveuse afin de vous permettre de laver deux brassées simultanément. La laveuse-piédestal TWINWashMC de LG, conçue pour s'insérer sous la sécheuse, offre également un espace de rangement pratique pour le détergent, les boules de séchage et les feuilles assouplissantes.

De la cuisine à la salle de lavage, et partout entre les deux, LG s'engage à aider les Canadiens à aborder la rentrée en douceur tout en poursuivant sa mission d'innovation pour une vie meilleure. LG a collaboré avec Pinterest pour déterminer les tendances de recherche sur Pinterest au Canada et dans le monde. Chaque mois, plus de 460 millions de personnes dans le monde utilisent Pinterest pour planifier les événements de leur vie en visitant la plateforme des mois à l'avance, ce qui permet à Pinterest d'avoir un aperçu précoce de ce qui sera bientôt tendance. Vous pouvez consulter le rapport sur les tendances été/automne 2023 de LG ici .

Pour en savoir plus sur les dernières innovations de LG en matière d'électroménagers et pour effectuer un achat, visitez le LG.ca .

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 64 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

_____________________________________________ 1 Données internes de Pinterest, CA, juin 2023 comparativement à juin 2022 2 Données internes de Pinterest, CA, utilisateurs âgés de 24 à 44 ans, juin 2023 comparativement à juin 2022 3 Réfrigérateurs de profondeur standard, modèles LFXS32766S et LRMVS3006S. 4 Données internes de Pinterest, CA, mai 2023 comparativement à mai 2022 5 Données internes de Pinterest, CA, mai 2023 comparativement à mai 2022 6 Enquête LG CordZeroMC Clean Well, juin 2023 7 Données internes de Pinterest, CA, juin 2023 comparativement à juin 2022 8 Données internes de Pinterest, CA, utilisateurs de Pinterest âgés de 24 à 44 ans, juin 2023 comparativement à juin 2022?

31 août 2023

