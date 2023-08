Wa'ed Ventures dirige un cycle de financement de série A de 27 millions de dollars américains pour Rewaa, avec CIF de STC, marquant le plus grand cycle de financement de série A pour une entreprise SaaS dans la région MENA.





Rewaa, la plateforme saoudienne pionnière de système omnicanal de gestion des stocks, de comptabilité et de point de vente pour le secteur de la vente au détail, a annoncé avoir collecté 27 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A dirigé par Wa'ed Ventures, la branche de capital-risque entièrement détenu par Aramco.

La levée de fonds a été codirigée par Corporate Innovation Fund (CIF) de STC, aux côtés de Graphene Ventures de la Silicon Valley, Sadu Capital, Vision Ventures, Khwarizmi Ventures, RZM Investment, Derayah VC et Abdulrahman Sulaiman Al Rajhi & Sons Investment Company.

Selon les fondateurs, la société a traité à ce jour des transactions dont la valeur excède 2 milliards de dollars, lui valant ainsi le titre de la société de logiciels en tant que service (SaaS) à la croissance la plus rapide dans la région MENA, servant plus de 7 000 détaillants en Arabie saoudite et à l'étranger et fournissant plus de 250 emplois.

« Cet investissement nous permettra de propulser notre croissance et de réaliser notre vision de devenir le partenaire technologique optimal pour les PME du secteur de la vente au détail. En contribuant à la transformation numérique du secteur, nous visons à influer les commerçants de détail, en leur permettant d'accroître leur efficacité », a déclaré Mohammed Alqasir, co-fondateur et PDG de Rewaa.

Depuis sa création en 2018 par Mohammed Alqasir et Abdullah Aljadhai, Rewaa offre une solution basée sur le cloud qui permet de relier l'inventaire des magasins en ligne et physique. Tout en proposant des modules de point de vente (POS) et de comptabilité pour une plateforme intégrée, Rewaa vise à devenir le partenaire technologique des détaillants en leur fournissant des solutions techniques avancées pour gérer les stocks, les ventes et les paiements.

Pour sa part, Fahad Alidi, Directeur général de Wa'ed Ventures a souligné : « L'approche révolutionnaire fournie par Rewaa en matière de numérisation et d'optimisation des processus opérationnels, et qui repose sur des objectifs d'efficacité et de mise à l'échelle pour les PME, répond parfaitement aux besoins du secteur de la vente au détail, généralement dispersé ».

« Nous avons eu le privilège de connaître Mohammed et Abdullah depuis leurs débuts en tant que fondateurs. Nous sommes fiers d'accompagner leur croissance aujourd'hui et de soutenir leurs efforts pour transformer Rewaa d'un simple outil numérique en une plateforme cloud incontournable de gestion des points de vente et des stocks pour les détaillants locaux et régionaux », a-t-il ajouté.

« Nous sommes ravis d'investir dans Rewaa, qui a réussi à s'établir grâce à la formidable croissance qu'elle a réalisé ces derniers mois et à la formidable équipe derrière ces réalisations.

Grâce à notre investissement dans cette société, nous cherchons à participer au développement de technologies qui soutiennent le marché de détail, y compris la société Rewaa'a », a commenté Majed AlJarboua, Directeur général de stc corporate funds & entrepreneurship.

