AV-Comparatives : Une brise estivale d'actualités sur la sécurité

INNSBRUCK, Autriche, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- L'été est chaud, mais voici quelques nouvelles rafraîchissantes sur la sécurité. Nous avons tous été très occupés cet été, et voici les nouvelles :

La transmission de données dans les produits de sécurité grand public

Obtenez des informations approfondies sur les nouveautés en matière de collecte et de partage de données des produits antivirus grand public. À une époque d'inquiétudes accrues sur la sécurité et la confidentialité des données, les internautes sont de plus en plus prudents quant à savoir qui a accès à leurs renseignements personnels et comment ils sont utilisés. Ces inquiétudes s'étendent aux logiciels de sécurité informatique, qui nécessitent souvent un certain niveau de partage de données pour protéger efficacement les utilisateurs contre les logiciels malveillants.

Lisez le rapport complet ici : https://www.av-comparatives.org/data-transmission-in-consumer-security-products/

Origine & évolution : Une exploration approfondie des groupes de menace persistante avancée (APT)

Cet article de blog explore l'identification des groupes d'APT (Advanced Persistent Threat) et leur responsabilité dans les cyberattaques. En outre, il se penche sur la curieuse rareté des groupes originaires de pays occidentaux.

Lisez le rapport complet ici : https://www.av-comparatives.org/origin-evolution-an-in-depth-exploration-of-advanced-persistent-threat-apt-groups/

Des informations sur les effets indésirables de l'optimisation de la vitesse

Il est difficile de trouver le bon équilibre entre la détection en temps réel des logiciels malveillants et la performance. Les fournisseurs d'antivirus optimisent leurs produits respectifs de différentes manières pour réduire l'impact sur les performances du système.

Lisez le rapport complet ici : https://www.av-comparatives.org/the-balance-between-performance-low-speed-impact-and-real-time-detection-enterprise-products/

Test de sortie C2 de NGFW : Évaluation de l'efficacité des capacités de prévention et de détection du trafic réseau sortant

En juin 2023, AV-Comparatives a réalisé un test de sortie C2 de NGFW pour évaluer l'efficacité des produits NGFW dans la détection et la prévention du trafic malveillant. Ce test s'est concentré sur l'efficacité de l'utilisation de divers canaux et protocoles de communication tels que TCP, HTTP et DNS. Comme aucun des produits soumis en 2023 pour cette certification de sortie C2 de NGFW n'a réussi le test, nous le reproposerons l'année prochaine.

Lisez le rapport complet ici : https://www.av-comparatives.org/ngfw-egress-c2-test-assessing-the-effectiveness-of-outgoing-network-traffic-prevention-and-detection-capabilities/

Diminution des fausses alertes dans les produits de sécurité d'entreprise

De temps en temps, les utilisateurs professionnels nous envoient des échantillons de faux positifs qu'ils ont rencontrés. Certains d'entre eux pourraient être utilisés dans notre test de faux positifs et contribuer ainsi également à des améliorations.

Lisez le rapport complet ici : https://www.av-comparatives.org/decreasing-false-alarms-in-enterprise-security-products/

Les utilisateurs professionnels peuvent soumettre les faux positifs confirmés ici : https://report-fp.av-comparatives.info/

Contact :

Peter Stelzhammer

e-mail : [email protected]

tél. : +43 720115542

31 août 2023 à 04:31

