Le Groupe L'OCCITANE est désormais certifié B Corptm





GENÈVE, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Le Groupe L'OCCITANE a annoncé l'obtention de sa certification B Corptm. Cette étape décisive reflète un engagement de longue date en matière de développement durable, notamment au travers de son action en faveur des communautés auprès desquelles il est impliqué, la protection de la biodiversité, la réduction des déchets et la lutte contre le changement climatique.

Grâce à cette certification, le Groupe rejoint une communauté mondiale d'entreprises qui partagent une même vision et cherchent à créer une économie plus inclusive, équitable et régénératrice afin de contribuer au bien commun à l'échelle mondiale.

Selon Adrien Geiger, Chief Sustainability Officer du Groupe L'OCCITANE, « Alors que nous prônons le développement durable depuis 1976, nous sommes heureux de rejoindre aujourd'hui un groupe d'entreprises qui partagent notre philosophie : mobiliser notre capacité d'action pour bâtir des communautés plus fortes, réduire les inégalités économiques et créer un environnement plus durable pour tous. »

B Corp est l'une des seules certifications permettant d'évaluer et de vérifier l'ensemble des performances sociales et environnementales d'une entreprise ainsi que sa transparence et sa responsabilité. Pour obtenir la certification, le Groupe a rigoureusement documenté son impact auprès de toutes ses parties prenantes - les employé·es, les communautés au sens large, les fournisseur·ses, les client·es, les actionnaires et sur l'environnement - dans ses bureaux, ses usines, ses boutiques mais aussi tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. En s'appuyant sur le référentiel B Corp, l'entreprise a identifié les meilleures pratiques qui l'aideront à agir de façon toujours plus ambitieuse.

« Nous souhaitons la bienvenue au Groupe L'OCCITANE au sein de notre communauté forte de plus de 6 900 entreprises innovantes, qui contribuent à une économie plus inclusive et plus régénérative. Leur engagement en faveur de la biodiversité et d'une chaîne de valeur durable est remarquable et s'aligne sur les principes d'interdépendance du B Movement », a déclaré Jonathan Normand, Directeur exécutif du B Lab Suisse.

Le Groupe s'est donné pour mission de libérer le potentiel de chacun pour contribuer au bien-être de tous et régénérer la Nature. La certification B Corp permettra à l'entreprise de poursuivre cette ambition à long terme, et de contribuer à un monde meilleur et respectueux de l'environnement.

André Hoffmann, CEO du Groupe L'OCCITANE, a déclaré : « La certification B Corp met en évidence notre évolution en tant qu'entreprise ainsi que notre objectif clair et collectif de créer de la valeur économique, sociale et environnementale. En mettant à profit notre position d'entreprise mondiale responsable, nous pouvons exercer notre influence pour engendrer des changements positifs, à long terme et à travers le monde. »

A propos du Groupe L'OCCITANE

Le Groupe L'OCCITANE est un groupe international qui fabrique et commercialise des produits de cosmétique et de bien-être à base d'ingrédients naturels et biologiques. Présent dans 90 pays, il compte 3 000 points de vente à travers le monde, dont 1500 boutiques en propre. Son portefeuille de marques haut de gamme inclut L'OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L'OCCITANE au Brésil, LimeLife by Alcone, ELEMIS, Sol de Janeiro et Grown Alchemist. OBRATORI, un incubateur de start-up dédié au futur de la cosmétique et du bien-être, ainsi que DUOLAB, start-up spécialisée dans les technologies au service de la beauté font également partie du Groupe. Porté par sa vision « nature-positive » et son esprit d'entreprendre, le Groupe L'OCCITANE s'engage en faveur des communautés locales, de la biodiversité, de la réduction des déchets et participe au déploiement de solutions régénératives pour un monde plus beau et plus sain. La mission du Groupe est de libérer le potentiel de chacun pour contribuer au bien-être de tous et régénérer la Nature. Le Groupe L'OCCITANE est une entreprise certifiée B CorpTM.

31 août 2023 à 04:00

