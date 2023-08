Belkin International reçoit le prix de l'initiative de l'année en matière de durabilité





Aujourd'hui, le Business Intelligence Group a désigné Belkin comme gagnant du programme 2023 Sustainability Awards reconnaissant la transition de Belkin vers les plastiques recyclés post-consommation (PCR) dans la catégorie Initiative de durabilité de l'année. Les Sustainability Awards récompensent les personnes, les équipes et les organisations qui ont fait de la durabilité une partie intégrante de leur pratique commerciale ou de leur mission globale.

Au cours des 12 derniers mois, Belkin a pris une décision délibérée et méthodique de récupérer les déchets plastiques des consommateurs et de les réutiliser pour créer de nouveaux produits. Belkin s'engage à lancer de nouveaux produits développés de manière responsable, tout en révisant également les portefeuilles existants à fort volume du catalogue, en introduisant des plastiques PCR, des emballages complètement dépourvus de plastique et dont les tailles ont été réduites. Dans le cadre de la première phase initiée plus tôt cette année, Belkin est en train de faire évoluer 17 de ses produits les plus populaires pour incorporer un minimum de 72 % de plastique PCR, sans compromettre la qualité, la durabilité et la sécurité.

« Nous sommes fiers de récompenser et de reconnaître Belkin pour ses efforts en matière de durabilité », a déclaré Maria Jimenez, chef des nominations, Business Intelligence Group. « Il paraissait évident pour nos juges que leur vision et leur stratégie continueront d'oeuvrer dans le sens d'un monde plus propre et plus durable. Félicitations ! »

Pour plus d'informations sur la durabilité de Belkin, visitez le site suivant: https://www.belkin.com/company/sustainability/

À propos de Belkin

Belkin est un leader du marché des accessoires qui propose depuis 40 ans, des solutions en matière d'énergie, de protection, de productivité, de connectivité, d'audio, de sécurité et d'automatisation résidentielle pour une large variété d'appareils électroniques et d'environnements professionnels. Conçus dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, les produits Belkin permettent aux populations de profiter davantage de chaque jour, que ce soit à la maison, au travail ou lors d'une nouvelle aventure. En 2018, Belkin International a fusionné avec Foxconn Interconnect Technology afin de renforcer son influence mondiale tout en conservant son engagement indéfectible envers la recherche et le développement, la communauté, l'éducation et la durabilité. Belkin demeure à jamais inspiré par les individus et la planète sur laquelle nous vivons.

À propos du Business Intelligence Group

Le Business Intelligence Group a été fondé dans l'optique de reconnaître les talents authentiques ainsi que les performances remarquables dans le monde des affaires. Contrairement à d'autres programmes de lauréats de l'industrie, les cadres d'entreprise, notamment ceux ayant de l'expérience et des connaissances, évaluent les programmes. Le système de notation exclusif et unique de l'organisation mesure sélectivement les performances dans plusieurs domaines commerciaux, puis récompense les entreprises dont les réalisations se distinguent de celles de leurs pairs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 août 2023 à 22:45

