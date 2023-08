LivaNova dévoile son moniteur de sang en ligne Essenz, qui dispose de l'approbation 510(k) de la FDA américaine et du marquage CE





LivaNova PLC (Nasdaq : LIVN), un chef de file des technologies médicales, annonce aujourd'hui avoir reçu l'approbation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et le marquage CE pour son moniteur de sang en ligne (ILBM) Essenztm, qui fournit une mesure précise et continue des paramètres sanguins essentiels aux perfusionnistes tout au long d'un pontage cardiopulmonaire. L'ILBM est intégré à la plateforme de pontage cardiopulmonaire de prochaine génération de LivaNova, le système de perfusion Essenztm, qui permet aux perfusionnistes d'accéder et de gérer des paramètres sanguins fiables directement à partir du tableau de bord du système, sans nécessiter de moniteurs ni de supports supplémentaires.

Les analyseurs de gaz sanguins actuels ne reflètent l'état clinique d'un patient qu'au moment exact où un échantillon est prélevé, ce qui peut rapidement évoluer.1,2 Avec l'Essenz ILBM, les perfusionnistes reçoivent une surveillance continue en ligne des paramètres du patient pendant toute la durée de l'intervention. Cela permet de fournir une approche de la perfusion adaptée au patient et reposant sur des décisions optimisées par des données.

« Les conditions dynamiques peuvent changer rapidement les paramètres sanguins d'un patient lors d'une procédure de pontage cardiopulmonaire », déclare Marco Dolci, président de LivaNova, division cardiopulmonaire. « Le moniteur de sang en ligne Essenz assure une surveillance continue tout au long de l'intervention. L'accès à des mesures précises et en temps réel directement à partir du système de perfusion Essenz permet de prendre rapidement des décisions et des stratégies de soins adaptées à chaque patient. »

Optimisé par la technologie éprouvée de détection B-Captatm, l'Essenz ILBM est le seul système de surveillance du sang en ligne qui fonctionne conformément aux directives Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) et qui fournit des valeurs de paramètres conformes aux analyseurs de gaz sanguins hospitaliers, même avant l'alignement.3 Pour permettre une surveillance précise, l'ILBM fournit des valeurs mesurées pour la saturation en oxygène, l'hématocrite, la pression partielle de l'oxygène et la température, plutôt que des valeurs calculées pour ces paramètres.

En outre, l'Essenz ILBM ne nécessite aucun étalonnage pour régler les mesures de l'appareil, ce qui permet au perfusionniste de gagner du temps pendant la configuration de l'appareil, en particulier en situation d'urgence. Les paramètres artériels et veineux sont automatiquement transférés au moniteur de patient Essenz, soutenant ainsi la prise de décision fondée sur les données et le déploiement d'une perfusion axée sur des objectifs, une thérapie efficace pour réduire le risque d'insuffisance rénale aiguë.4 La dernière version logicielle (1.3) de la machine coeur-poumon intègre l'ILBM au système de perfusion Essenz et a été développée pour améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur.

Fruit de 50 années de partenariats basés sur la confiance, le système de perfusion Essenz a été conçu et développé en collaboration avec plus de 300 clients dans le monde entier. Il se compose d'une machine coeur-poumon (HLM) de prochaine génération, d'un moniteur de patient et d'une technologie de détection précise qui comprend dorénavant l'ILBM. Le système de perfusion Essenz est actuellement disponible en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon et aux Émirats arabes unis. Depuis son lancement en février 2023, plus de 1 000 patients dans le monde ont déjà bénéficié de ce système. Pour en savoir plus sur le système de perfusion Essenz, rendez-vous sur le site Web de LivaNova.

Visionnez la vidéo de présentation du système de perfusion Essenz.

*Remarque : l'Essenz HLM n'est pas disponible à la vente dans toutes les régions. Visitez le site Web de LivaNova pour obtenir des informations importantes relatives à la sécurité.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une entreprise mondiale de technologie médicale forte de près de cinq décennies d'expérience et d'un engagement sans faille pour donner de l'espoir aux patients et à leurs proches grâce à des technologies médicales qui peuvent changer la donne pour la santé de la tête et du coeur. Basé à Londres, LivaNova compte environ 2 900 employés et est implanté dans plus de 100 pays, pour le plus grand bénéfice des patients, des professionnels de la santé et des systèmes de santé du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.livanova.com.

30 août 2023 à 18:40

