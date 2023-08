PPG présente le logiciel PPG LINQ Color et l'assistant d'atelier de carrosserie PPG MAGICBOX pour l'industrie du refinish





PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd'hui le lancement du logiciel PPG LINQtm Color et de l'assistant d'atelier de carrosserie PPG MAGICBOXtm pour un mélange sans fil plus intelligent dans les ateliers de réparation automobile. Ces outils avancés sont les dernières composantes de la solution numérique de bout en bout PPG LINQ conçue pour le secteur mondial du refinish et qui améliore la productivité et la durabilité des ateliers de carrosserie.

Avec PPG LINQ, les clients de refinish peuvent rationaliser leurs processus de réparation en utilisant la plate-forme cloud de PPG et ses matériels, logiciels et services connexes numériques interconnectés. L'assistant d'atelier de carrosserie PPG MagicBox est un appareil petit mais puissant qui communique les conditions environnementales des salles de mélange et reçoit les formules directement du logiciel PPG LINQ Color Software. Ces nouveaux outils étendent également l'écosystème numérique aux ateliers de carrosserie de petite taille qui n'étaient pas auparavant desservis par la solution PPG LINQ.

Le système PPG LINQ offre des avantages tels qu'un contretypage plus rapide des couleurs à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet ; moins de retouches et aucun recours aux cartes d'essai ; un mélange de peinture plus rapide et plus efficace ; et une réduction des déchets, par rapport à un processus de réparation traditionnel.

« Quand notre écosystème numérique PPG LINQ est associé à nos produits de peinture leaders du secteur, nous pouvons aider les propriétaires d'ateliers de carrosserie à réaliser une amélioration de productivité de 15 % « clé à clé », a déclaré Chancey Hagerty, Vice-président principal PPG, Refinish automobile. « Du moment où un client laisse sa clé à un atelier de carrosserie jusqu'à son retour pour récupérer sa voiture, cet atelier peut améliorer la productivité, réduire les déchets et améliorer la durabilité par rapport à une approche de réparation traditionnelle. »

Le lancement du logiciel PPG LINQ Color Software et de l'assistant d'atelier de carrosserie PPG MagicBox suit le lancement d'autres produits de l'écosystème numérique PPG LINQ, y compris le logiciel PPG VISUALIZIDtm, le spectrophotomètre PPG DIGIMATCHtm et PPG MOONWALK®, le système de mélange de peinture automatisé et primé que la société a lancé en 2019.

« Aujourd'hui, des milliers d'ateliers de carrosserie à travers le monde utilisent déjà les outils PPG MoonWalk, PPG VisualizID et PPG DigiMatch » a dit Alban d'Epenoux, Directeur marketing mondial PPG, Refinish automobile. « L'ajout du logicielPPG LINQ Color Software et de l'appareil PPG MagicBox peut également être synonyme d'une productivité accrue et de capacités améliorées pour les utilisateurs existants ainsi que pour des milliers d'autres ateliers de carrosserie s'intéressant à adopter les meilleures solutions numériques pour améliorer leurs performances commerciales. »

Pour en savoir plus sur la solution numérique PPG LINQ, visitez https://ppglinq.com.

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour au développement et à la fourniture de peintures, revêtements et matériaux auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Grâce à nos dévouement et créativité, nous résolvons les plus importants défis de nos clients en collaborant étroitement afin de trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social de Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays et avons enregistré un chiffre d'affaires net de 17,7 milliards de dollars en 2022. Nous servons des clients sur les marchés du bâtiment, des produits de grande consommation, de l'industrie et du transport ainsi que sur le marché des pièces détachées. Pour en savoir plus, visitez le site www.ppg.com.

30 août 2023 à 15:35

