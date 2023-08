Un opérateur américain lance une application de sécurité familiale améliorée de niveau 1, basée sur la plateforme SafePath® de Smith Micro





Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ : SMSI) (Smith Micro) a annoncé aujourd'hui qu'un important opérateur américain vient de lancer une version améliorée de son application de sécurité familiale, qui exploite désormais la plateforme phare SafePath Digital Family Lifestyletm de Smith Micro. Ce lancement est l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour pouvoir fournir toutes les fonctionnalités de l'application via la plateforme SafePath. Il ouvre la voie à une expérience d'application unifiée pour les consommateurs, tout en offrant les meilleures fonctionnalités de sécurité familiale numérique de sa catégorie.

« La sécurité des familles est l'essence même de notre plateforme SafePath et de la mission qui nous anime », a déclaré William W. Smith, Jr., président et directeur général de Smith Micro. « Je suis très heureux d'annoncer le lancement d'une application améliorée de sécurité familiale créée sur SafePath par cet important opérateur de niveau 1. Il s'agit d'une étape importante pour Smith Micro que notre solide partenariat a rendu possible. Les améliorations apportées au produit font passer une application, déjà excellente en soi, au niveau supérieur, en offrant aux abonnés de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités élargies ».

« Les familles font partie intégrante de l'opérateur et de Smith Micro, et il est primordial d'offrir des ressources qui peuvent les aider à rester en sécurité dans le monde connecté d'aujourd'hui », a déclaré M. Smith. « Je suis extrêmement réconforté par les efforts et l'enthousiasme suscités par ce lancement. SafePath propose des contrôles parentaux numériques de pointe et une technologie de localisation pour aider les familles à prendre des décisions éclairées offrant un niveau de protection accru dans les mondes numérique et physique ».

À propos de SafePath®

Composé de SafePath Family, SafePath IoT, SafePath Home, et SafePath Drive, la plateforme SafePath fournit des outils complets et faciles à utiliser pour protéger les modes de vie numériques et gérer les appareils connectés à l'aide d'une seule application. En tant que solution en marque blanche de qualité opérateur, SafePath permet aux fournisseurs de services sans fil et aux câblo-opérateurs de mettre sur le marché des solutions de sécurité familiale complètes et adaptées à la marque, fournissant des services très demandés tels que la localisation, le contrôle parental, la gestion du temps d'écran et la surveillance du conducteur pour les abonnés mobiles. Les solutions sont fournies aux utilisateurs finaux en tant que services à valeur ajoutée, et ouvrent de nouvelles perspectives de revenus pour les fournisseurs de services, tout en contribuant à accroître l'affinité avec la marque et à réduire le taux d'attrition des abonnés. En savoir plus sur le site smithmicro.com/safepath.

À propos de Smith Micro Software, Inc.

Smith Micro édite des logiciels pour simplifier et améliorer l'expérience mobile, en fournissant des solutions à certains des principaux fournisseurs de services sans fil et des câblo-opérateurs multi-systèmes (MSO) dans le monde entier. Qu'il s'agisse de faciliter le mode de vie numérique de la famille ou de fournir de puissantes capacités de messagerie vocale, nos solutions enrichissent les modes de vie connectés d'aujourd'hui tout en créant de nouvelles possibilités pour retenir les consommateurs via les smartphones et les appareils IoT (Internet des objets) grand public. Le portefeuille de Smith Micro comprend également une large gamme de produits pour la création, le partage et la monétisation de contenus riches, tels que la messagerie vocale visuelle, l'optimisation de l'affichage des contenus de vente au détail et l'exécution d'analyses pour tout type de produits. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site suivant www.smithmicro.com.

Déclarations prospectives

30 août 2023 à 14:55

