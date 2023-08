Azentio accueille Sanjay Singh en tant que nouveau président directeur général





SINGAPOUR, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société de produits logiciels basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax , est ravie d'annoncer la nomination de Sanjay Singh en tant que nouveau président directeur général. Ce changement stratégique marque la préparation d'Azentio pour sa prochaine phase de croissance sous la direction de Sanjay, un cadre chevronné avec plus de 25 ans d'expérience dans des entreprises de logiciels à forte croissance au niveau mondial.

« Je suis honoré d'être nommé PDG d'Azentio », a déclaré Sanjay Singh, le nouveau PDG de l'entreprise. « J'ai été impressionné par les produits logiciels avancés d'Azentio, son dévouement à l'innovation, son expertise dans le domaine et sa connaissance des marchés locaux. J'ai l'intention de m'appuyer sur ces forces pour fournir des solutions exceptionnelles à nos clients. »

Sanjay a ajouté : « Azentio occupe une position unique en tant que seul éditeur de logiciels de bout en bout spécialisé dans le secteur des services bancaires, financiers et les assurances (BFSI) en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Parmi les acteurs de l'industrie, Azentio se distingue par l'étendue de sa clientèle, ses produits leaders sur le marché et ses talents exceptionnels. Je suis ravi de guider Azentio vers la réalisation de notre vision ambitieuse de devenir le premier fournisseur de logiciels BFSI dans les régions Asie-Pacifique, et Moyen-Orient et Afrique. »

Sanjay, qui a fait ses preuves en matière de développement et de valorisation des entreprises de logiciels, est un opérateur reconnu dans ce domaine. Roy Mackenzie, partenaire chez Apax, a fait part de son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes ravis d'accueillir Sanjay, qui apporte une grande expérience dans la création d'entreprises de logiciels de classe mondiale dans la région, ce qui correspond à notre vision collective. »

S'appuyant sur 25 ans de leadership centré sur le client dans des entreprises mondiales de logiciels et de sécurité, l'expertise de Sanjay englobe le développement de programmes qui génèrent des revenus et de l'expansion. Dans son récent rôle de directeur des revenus chez Datto, un fournisseur renommé de logiciels et de solutions de sécurité basés sur le cloud, Sanjay a dirigé la stratégie de mise sur le marché de Datto, aboutissant à l'introduction en bourse de l'entreprise et à son acquisition par Kaseya en juin 2022. Avant de travailler pour Datto, Sanjay a passé près de 18 ans chez Akamai Technologies, où il a mis en place et supervisé diverses fonctions de mise sur le marché dans le monde entier.

Sanjay assumera immédiatement le rôle de PDG. Tony Kinnear restera membre du conseil d'administration d'Azentio, tandis que David Hamilton deviendra président du conseil d'administration d'Azentio.

À propos d'Azentio Software

Azentio fournit des produits logiciels essentiels aux banques, aux fournisseurs de services financiers et aux assureurs dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Inde . La société propose également des solutions ERP aux entreprises de taille moyenne. Parmi les grandes plateformes de l'entreprise, l'on peut citer Azention ONEBanking, Azentio ONECapitalMarkets, Azentio ONEInsurance, et Azentio ONEERP. La flexibilité de ses plateformes logicielles permet une multitude d'applications de travail avec une seule source de données et dote les clients de flux de travail, d'analyses, de gestion de documents et de mécanismes d'intégration flexibles. Azentio Software Private Limited est entièrement détenue par des fonds conseillés par Apax Partners.

