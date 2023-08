VertiGIS, innovateur de logiciels SIG, acquiert la société ibR, spécialisée dans la géolocalisation





VertiGIS, l'un des principaux fournisseurs de solutions et développeurs de logiciels dans le domaine des systèmes d'information géographique (SIG) et de la gestion des actifs spatiaux, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'ibR Gesellschaft für Geoinformation mbH (ibR).

VertiGIS a également annoncé la création d'une nouvelle unité commerciale pour la gestion des terres qui combine son expertise dans la région DACH - comprenant l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse - ainsi qu'un centre d'innovation basé à Berlin pour le développement SaaS/cloud afin de servir sa base de clients en pleine expansion.

Basé à Bonn, ibR est spécialisé dans les systèmes SIG pour le cadastre et la topographie. Elle partage avec VertiGIS une vision de l'évolution de la gestion des terres grâce à la fourniture de logiciels SIG modernes.

« Nous pensons que nos clients actuels et nouveaux bénéficieront grandement des capacités accrues que nous apporte ibR », a déclaré M. Andy Berry, PDG de VertiGIS. « Avec les décennies d'expérience des deux sociétés dans les domaines du cadastre, de l'arpentage et de l'aménagement du territoire, nous nous sentons extrêmement bien positionnés pour aider à accélérer l'innovation numérique pour nos clients, et plus particulièrement pour développer les solutions spécifiques de VertiGIS pour l'aménagement du territoire. Il s'agit d'une pierre angulaire de notre activité mondiale ».

« Je suis ravi que les forces complémentaires des deux entreprises soient combinées et que nous puissions travailler en équipe pour aider les municipalités et les autorités publiques à générer de la valeur ajoutée à partir de leurs données SIG. Nous pouvons ainsi contribuer à accélérer la numérisation en Allemagne », déclare M. Hans-Gerd Riemer, PDG d'ibR.

VertiGIS, soutenue par la société d'investissement mondiale axée sur la technologie Battery Ventures, n'a cessé de croître et de diversifier ses activités à travers l'Europe et l'Amérique du Nord depuis 2017. Outre les gouvernements, l'entreprise aide les services publics et d'autres clients à utiliser la technologie SIG pour collecter, conserver, stocker et gérer des informations essentielles comportant des éléments géographiques et spatiaux inhérents. Par exemple, la technologie aide les compagnies des eaux à informer les clients concernés des interruptions de service, les autorités locales à gérer les contrats de maintenance et les géants de la distribution à identifier les meilleurs emplacements pour les nouveaux magasins, entre autres cas d'utilisation.

VertiGIS annonce également la création de son centre d'innovation à Berlin. « Le centre d'innovation se concentrera sur le développement de solutions « cloud » et « SaaS » afin de garantir que notre portefeuille technologique offre la meilleure valeur à long terme à nos clients », conclut M. Berry.

À propos de VertiGIS

VertiGIS est un fournisseur de solutions de gestion des actifs et de systèmes d'information géographique (SIG) et un développeur de logiciels de premier plan. L'entreprise se concentre sur le développement de solutions logicielles et de services qui permettent aux professionnels des services publics, des administrations, des télécommunications et des infrastructures de relier leurs processus d'entreprise à des solutions de gestion des actifs spatiaux. Utilisé par plus de 5 000 clients et des millions d'utilisateurs finaux dans le monde entier, le portefeuille de produits de VertiGIS est conçu pour étendre les capacités des principaux logiciels SIG, en particulier ArcGIS® d'Esri. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.vertigis.com

À propos de ibR :

L'entreprise de logiciels ibR Gesellschaft für Geoinformation mbH (ibR), basée à Bonn, est spécialisée dans les systèmes d'information géographique pour le cadastre et la topographie, la gestion foncière et les municipalités. Depuis de nombreuses années, ibR travaille avec succès pour l'administration publique en Allemagne. Les clients sont des administrations nationales et municipales, des bureaux d'études et d'autres sociétés de services dans toute l'Allemagne. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.ibr-bonn.de/

