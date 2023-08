Les chargeurs (VE) des séries DS et DD de ZEROVA passent le test de rigueur de la certification Eichrecht





BERLIN, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- ZEROVA Technologies, un important fabricant de chargeurs de véhicules électriques (VE), a annoncé aujourd'hui que ses chargeurs de série DS et de série DD sont maintenant conformes à la certification allemande Eichrecht. À partir du 1er août, cette certification garantit que les séries DS et DD répondent aux exigences strictes du pays européen en matière de transparence et de sécurité pour les utilisateurs finaux et d'étalonnage des compteurs d'énergie - des normes qui sont rapidement adoptées dans l'industrie des véhicules électriques dans le monde entier.

Pour toute question concernant les séries DS et DD ou la certification Eichrecht, veuillez envoyer un e-mail à : sales@zerova.eu.

La certification Eichrecht est établie en vertu de la loi allemande sur les poids et mesures, qui établit des exigences pour tous les appareils de mesure tels que les pompes à essence et les compteurs d'électricité. La certification des séries DS et DD démontre que les chargeurs disposent d'un compteur d'énergie certifié qui mesure correctement l'énergie du kWh utilisé et affiche physiquement cette valeur aux consommateurs. Elle affirme également que chaque série est conforme à des normes rigoureuses de protection des données des utilisateurs finaux, y compris le cryptage des informations avant de les envoyer aux appareils des utilisateurs finaux ou à d'autres systèmes.

« L'étalonnage énergétique, la sécurité des données et la transparence pour les utilisateurs finaux sont cruciaux pour les solutions de recharge de véhicules électriques d'aujourd'hui, a déclaré Steve Smith, PDG de Zerova Technologies Europe B.V. Nous sommes ravis que les régulateurs allemands soient d'accord pour dire que nos bornes de recharge sont efficaces dans ces domaines clés, et nous nous réjouissons de ce que l'avenir nous réserve en Allemagne et dans l'ensemble de l'UE. »

La série DS est un chargeur en courant continu polyvalent et autonome équipé pour répondre à divers besoins de charge. Les options de puissance incluent 60, 90, 120, 150 et 180 kW et les chargeurs prennent en charge les normes de multi-charge CCS, CHAdeMO et GB/T, permettant même à deux utilisateurs finaux de charger simultanément leurs véhicules. Pour une expérience conviviale, il est équipé d'un écran LCD de 7 pouces et, en plus de cet écran et du module RFID, l'extérieur est certifié IK10 / NEMA 3R et IP55.

Pour une puissance et une résilience de niveau supérieur, la série DD offre des options de puissance de charge en courant continu allant de 180 à 360 kW. Destinée aux environnements extérieurs, elle est peut supporter une variété de conditions. Une mise à niveau est disponible pour permettre jusqu'à quatre ports de charge CC, ce qui le rend capable de charger simultanément jusqu'à 360 kW. En outre, les connecteurs sont refroidis par liquide et peuvent gérer jusqu'à 500 A, assurant la résilience pour maintenir une efficacité et une puissance maximales.

Pour s'assurer que ses solutions de recharge sont adaptées aux besoins des clients, ZEROVA a une présence mondiale pour collaborer étroitement avec ses clients.

À propos de ZEROVA Technologies

ZEROVA Technologies Co. Ltd, filiale de Phihong Technology Co. Ltd, s'engage à fournir des solutions intégrées de recharge de véhicules électriques pour le marché mondial. Forte de plusieurs décennies d'expérience en matière d'ODM/OEM, de connaissances industrielles, de capacités techniques et d'une qualité de fabrication éprouvée, la marque conçoit des produits et des services variés et hautement personnalisés qui conviennent à des clients internationaux issus de différents secteurs d'activité. Avec des bureaux en Europe, aux États-Unis et en Asie, ZEROVA est présente dans le monde entier et plus de 60 000 stations de recharge dans le monde utilisent les solutions de recharge de ZEROVA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.zerovatech.com/.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2196410/ZEROVA_s_DS_DD_Series_secured_stringent_German_Eichrecht_certification.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2196411/ZEROVA_obtained_numerous_EV_safety_certifications_globally.jpg

