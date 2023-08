Bilan de mi-saison des croisières 2023 : dynamisme et vigueur au Port de Montréal





MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - Avec 32 opérations prévues au cours des deux prochains mois, la haute saison des croisières s'annonce particulièrement intense et bénéfique pour la métropole. Au total, près de 70 000 passagers et membres d'équipage sont attendus à Montréal d'ici la fin octobre, une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2022 qui témoigne de l'intérêt constant des croisiéristes pour Montréal.

Un bilan de mi-saison positif

29 000 voyageurs et membres d'équipage sont arrivés par bateau entre le 29 avril et le 31 août. Occupés en moyenne à 92 %, les dix navires ont exécuté un total de 17 opérations dans le Port de Montréal. Le lancement de la saison a été marqué par l'arrivée du Zaandam, de la compagnie Holland-America Line. Il s'agit de la plus importante ligne de croisières visitant Montréal depuis 2010. La première portion de la saison a aussi été l'occasion pour de nouveaux venus d'accoster à Montréal. Ce fût notamment le cas du Viking Neptune, de Viking Ocean Cruises, qui a effectué sa toute première visite du dans la Métropole le 1er juillet dernier.

Plus de 40 000 croisiéristes attendus cet automne

Du 1er au 30 septembre, 17 opérations sont prévues au Port, pour un total de plus de 25 000 visiteurs et membres d'équipage. Deux navires seront de passage à Montréal pour la première fois durant cette période. Le Viking Mars, de Viking Cruises, sera au terminal 1 les 26 et 27 septembre, alors que le Vista, d'Oceania Cruises, y sera du 28 au 30 septembre.

Du 1er au 31 octobre, 15 opérations auront lieu dans le Port, pour un total de 16 500 passagers et membres d'équipage attendus. Parmi les navires qui visiteront la Métropole pour la première fois, on compte le Pacific World, de la compagnie Peace Boat, qui transporte ses visiteurs dans un périple autour du monde.

« Montréal amorce sa haute saison des croisières avec fébrilité et c'est dans cet état d'esprit que nos équipes et nos installations portuaires au Grand Quai du Port de Montréal sont fin prêtes à accueillir les touristes de passage dans notre belle métropole, venus profiter de son ambiance festive, de ses activités variées et de ses nombreux attraits", a souligné Geneviève Deschamps, présidente-directrice générale par intérim du Port de Montréal.

« La croissance marquée du nombre de visiteurs par rapport à 2022 montre que la pandémie est bel et bien derrière nous et confirme l'engouement soutenu des croisiéristes du monde entier pour la métropole, se réjouit Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. La clientèle de luxe qui arrive par le Saint-Laurent génère un impact économique très significatif pour Montréal, nous sommes donc extrêmement heureux de les accueillir en nombre encore plus élevé cette année. »

À propos de Croisières Montréal

Croisières Montréal regroupe autour de l'Administration portuaire de Montréal et de Tourisme Montréal cinq autres associations et organismes locaux : Aéroports de Montréal, la Société du Vieux-Port de Montréal, la Société de développement commercial du Vieux-Montréal, l'Association des hôtels du Grand Montréal et la Ville de Montréal. Pour plus d'information sur les croisières à Montréal, visitez le site croisieresmontreal.com.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

