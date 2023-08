Les revenus à l'étranger de Gotion High-tech, soutenu par Volkswagen, triplent au premier semestre





HEFEI, Chine, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 29 août, Gotion High-tech, un fabricant chinois de batteries d'alimentation soutenu par un investissement stratégique de Volkswagen, a publié son rapport semestriel de 2023. Au cours de la période visée, Gotion a enregistré des revenus d'exploitation de 15,239 milliards de yuans, en hausse de 76,42 % par rapport à l'année précédente. Gotion a notamment réalisé des revenus d'exploitation de 3,062 milliards de yuans à l'étranger, en hausse de 296,74 % par rapport à l'année précédente. La proportion des revenus a bondi, passant de 8,94 % au premier semestre 2022 à 20,09 %.

Les principaux secteurs d'activité de Gotion, soit les batteries d'alimentation et le stockage de l'énergie, ont connu une croissance substantielle au chapitre des revenus et de la marge bénéficiaire brute. Grâce à la croissance rapide de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle, les revenus en glissement annuel du secteur des batteries d'alimentation de Gotion ont enregistré une hausse importante de 58,56 %, s'élevant à 10,478 milliards de yuans, soit 68,76 % du revenu global, au premier semestre. De plus, le secteur de stockage d'énergie de Gotion a pris de l'expansion, ses revenus atteignant 4,147 milliards de yuans, en hausse de 224,33 % par rapport à l'année précédente. Le segment du stockage d'énergie a contribué à hauteur de 27,21 % au revenu global pendant cette période. En particulier, le secteur des batteries au lithium de Gotion a vu sa marge bénéficiaire brute passer de 12,49 % à 13,21 % par rapport à la même période l'an dernier. Le secteur des batteries de stockage d'énergie a également enregistré une augmentation de sa marge bénéficiaire brute, qui est passée de 10,24 % à 17,43 %.

En tant qu'entreprise axée sur la technologie, Gotion a investi 1,204 milliard de yuans dans la recherche et le développement scientifiques au premier semestre de 2023, en hausse de 38,49 % par rapport à l'année précédente. Durant le premier semestre, Gotion a ajouté 653 nouvelles technologies brevetées à son portefeuille. Au premier semestre de 2023, Gotion avait déposé 6 997 demandes de brevets et en avait obtenu 4 672, dont 1 187 brevets d'invention (y compris 77 brevets étrangers) et 3 082 brevets pour modèle d'utilité. De plus, Gotion a présidé et a participé à l'élaboration de 66 normes.

La technologie de batterie de Gotion a fait des percées et des innovations continues. En mai, Gotion a dévoilé l'ensemble d'éléments de batterie qu'elle a mis au point, Astroinno L600, doté d'un nouveau système LMFP. Les éléments de batterie ont une densité d'énergie de 240 Wh/kg, tandis que la densité d'énergie du système a atteint 190 Wh/kg. Une production en série est prévue en 2024. On rapporte que la phase d'itération des neuf modèles d'éléments de batterie de troisième génération de Gotion, dont le L600, le produit à cellule unifiée de Volkswagen, et l'élément de batterie 4695, est terminée, ce qui apportera une nouvelle vitalité à l'innovation technologique de l'industrie des batteries au lithium.

La coopération de Gotion avec son principal actionnaire, Volkswagen, se poursuit. Au début de l'année, Gotion a officiellement obtenu le certificat de qualification du laboratoire de tests cellulaires de Volkswagen, ce qui marque la reconnaissance de sa capacité de test par Volkswagen et son entrée officielle dans le système de gestion technologique de pointe à l'échelle mondiale. En mai, la filiale en propriété exclusive de Gotion, Hefei Gotion High-tech Power Energy Co., Ltd., a reçu une lettre d'approvisionnement de Volkswagen, faisant de l'entreprise un fournisseur désigné de produits à cellule unifiée au lithium-fer-phosphate (LFP) pour les marchés étrangers du constructeur automobile.

