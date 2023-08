Répondre aux besoins des entrepreneurs grâce au microcrédit - Appui de 8,6 M$ à MicroEntreprendre

Medzy, une plateforme technologique permettant à des pharmaciens affiliés d'offrir des services de pharmacie en ligne, et Segic, une entreprise technologique spécialisée dans le développement d'une plateforme globale axée sur les avantages collectifs...

Le gouvernement du Québec accorde des aides financières non remboursables totalisant 4 996 912 $ pour la réalisation de neuf projets1 de recherche et d'innovation d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Ces initiatives visent...