Démocratiser l'accès à l'informatique quantique : IQM Quantum Computers lance « IQM Spark » pour les universités et les laboratoires





IQM Quantum Computers (IQM), le leader européen de la construction d'ordinateurs quantiques, a lancé aujourd'hui « IQM Spark », comprenant un ordinateur quantique supraconducteur et des expériences d'apprentissage sur mesure pour les universités et laboratoires de recherche du monde entier.

IQM Spark est préinstallé avec une unité de traitement quantique de 5 qubits, avec davantage d'options disponibles permettant une grande variété d'expériences de recherche.

Pour aider les universités à démarrer leur programme quantique, les universités bénéficieront en outre d'une maintenance gratuite pendant un an, et IQM fournira également une formation à l'utilisation du système et du matériel d'apprentissage accessible via IQM Academy, une plateforme en ligne conviviale. Avec IQM Spark, les étudiants de tous niveaux (licence, master et doctorat) auront l'opportunité d'apprendre l'informatique quantique de manière pratique.

Les universités peuvent en outre fournir à leurs étudiants l'ensemble des compétences nécessaires pour l'avenir quantique en exploitant à la fois le matériel et les logiciels dans les documents d'apprentissage. Fort de son expérience technique et de son expertise de classe mondiale, l'IQM s'engage également à collaborer avec les universités pour faire progresser la science quantique.

Kuan Yen Tan, directeur de la technologie et cofondateur d'IQM Quantum Computers, déclare : « Depuis notre création, nous avons investi et promu l'éducation quantique et l'avancement de la recherche, et il est évident que les universités du monde entier ont besoin d'outils essentiels comme IQM Spark pour former la main-d'oeuvre nécessaire à la prochaine génération. Compte tenu du potentiel de l'informatique quantique, l'écosystème nécessitera un large éventail de talents dans les domaines de l'électronique, de la fabrication de puces, de la conception matérielle et de l'ingénierie logicielle. Nous sommes convaincus que notre système facilitera l'expérience d'apprentissage et impliquera les étudiants dans le système physique. »

« Nous avons conçu cette offre pour que les universités et les laboratoires de recherche développent leur expertise quantique et nous pensons que notre système réalisera non seulement des expériences quantiques fondamentales et suscitera l'intérêt pour la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM), mais nous allons également faire progresser la science universitaire autour de l'informatique quantique en général, tout en nous attaquant à la pénurie de talents et en apportant de la valeur au marché du travail », souligne Björn Pötter, responsable des produits chez IQM Quantum Computers.

IQM a déjà livré des ordinateurs quantiques de 5 qubits à certaines universités et instituts de recherche, notamment le Centre de recherche technique VTT de Finlande et le Centre de supercalcul Leibniz en Allemagne. L'ordinateur quantique du VTT a été connecté à LUMI, le supercalculateur le plus puissant d'Europe, hébergé par le CSC - Centre de technologie de l'information pour la science.

« Le VTT et IQM ont collaboré avec succès pour fournir le premier ordinateur quantique de Finlande en 2021. Cet ordinateur quantique de 5 qubits permet aux utilisateurs de faire leurs premiers pas dans le développement d'algorithmes quantiques et d'apprendre à utiliser la nouvelle technologie dans la pratique », déclare Pekka Pursula, responsable de recherche en technologies quantiques au VTT.

« Le matériel quantique sur site n'est disponible qu'auprès d'un nombre très limité de fournisseurs. Ce seul fait rend difficile la fourniture de ce matériel de pointe à nos scientifiques. Les prix et le manque de ressources pédagogiques rendent encore plus difficile la mise à disposition de cette technologie de pointe à des fins éducatives pour nos étudiants », déclare Dieter Kranzlmüller, président du conseil d'administration du Leibniz Supercomputing Center, qui s'adresse à toutes les universités de Bavière en Allemagne.

« IQM Spark relèvera trois défis majeurs : la disponibilité, les ressources d'apprentissage et l'abordabilité. De cette manière, les universités peuvent offrir une expérience pratique à la prochaine génération d'experts en informatique quantique », ajoute-t-il.

« Mettre du matériel informatique quantique sur site à la disposition de nos scientifiques et de nos étudiants en tant que ressource à faible barrière va stimuler le progrès scientifique et former la prochaine génération d'experts quantiques. Cela ouvre la voie aux étudiants des universités bavaroises, tels que les étudiants de l'Université Ludwig Maximilian de Munich (LMU) et de l'Université technique de Munich (TUM), pour devenir des entrepreneurs dans le domaine des technologies quantiques et être à la hauteur des exigences d'excellence des universités de Munich », conclut-il.

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM est le leader européen dans la fabrication d'ordinateurs quantiques. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site pour des centres de calcul intensif et des laboratoires de recherche et offre un accès complet à son matériel. Pour les clients industriels, IQM offre un avantage quantique grâce à une approche unique de co-conception spécifique à l'application. Les ordinateurs quantiques commerciaux d'IQM incluent le premier ordinateur quantique commercial de 54 qubits avec le VTT de Finlande, l'accélérateur quantique HPC du consortium dirigé par IQM (Q-Exa) en Allemagne, tandis que des processeurs IQM seront utilisés dans le premier accélérateur quantique en Espagne. IQM compte plus de 280 employés répartis dans des bureaux à Paris, Madrid, Munich, Singapour et Espoo.

