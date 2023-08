Le temps presse : il ne reste que 4 mois pour rembourser les prêts du CUEC - Trois partis fédéraux se joignent aux PME pour demander le report de l'échéance





OTTAWA, ON, le 30 août 2023 /CNW/ - Dans le cadre de sa campagne pour reporter la date limite du remboursement des prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit d'avoir obtenu le soutien du Nouveau Parti démocratique, du Bloc Québécois et du Parti vert du Canada.

Il ne reste plus que 4 mois avant la date limite de remboursement des prêts du CUEC, fixée au 31 décembre 2023. Si les propriétaires de PME ne remboursent pas leur prêt d'ici là, ils perdront la portion subvention allant jusqu'à 20?000 $ et devront payer des intérêts sur un prêt dont le solde sera beaucoup plus élevé que prévu.

«?Des milliers de propriétaires de PME nous disent qu'ils ne pourront pas venir à bout de leurs dettes pandémiques d'ici la fin décembre. Nous demandons simplement au gouvernement de leur accorder plus de temps pour rembourser leur prêt, pas de transformer sa totalité en subvention. Trois partis fédéraux nous appuient, et même si les députés conservateurs et libéraux sont nombreux à appuyer personnellement notre demande, leurs chefs ne se sont pas prononcés officiellement jusqu'ici. Il est grand temps que ça change et qu'Ottawa prenne une décision?», affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Au cours des derniers mois, près de 14?000 propriétaires de PME ont signé la pétition de la FCEI pour demander au gouvernement de reporter l'échéance. Au total, ils sont plus de 35?000 à l'avoir signée au fil du temps pour demander des améliorations aux programmes d'aide COVID-19, dont le report de la date limite de remboursement des prêts du CUEC.

La FCEI fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il reporte la date limite de remboursement des prêts du CUEC au 31 décembre 2024, voire en 2025. Les recherches de la FCEI montrent que 19 % des PME, soit près de 250?000 entreprises au pays, pourraient fermer leurs portes l'an prochain si le gouvernement fédéral décide de ne pas reporter l'échéance.

«?La contribution des PME à l'économie locale est considérable. Il faut savoir que chaque dollar dépensé dans une PME permet de garder 0,66 $ dans l'économie locale, comparativement à 0,11 $ si le même montant est dépensé dans une multinationale. Le gouvernement doit prendre une décision rapidement, non seulement pour les entreprises touchées, mais aussi pour leurs employés et l'économie en général?», soutient Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Les propriétaires de PME peuvent signer la pétition de la FCEI pour demander à Ottawa de reporter la date limite de remboursement des prêts du CUEC.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

30 août 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :