/R E P R I S E -- Avis aux médias - Entrée en vigueur de nouvelles règles concernant les heures de travail des enfants pendant l'année scolaire/





QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse. À l'occasion de cette conférence, il sera accompagné de la présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative, Mme Andrée Mayer-Périard, du président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, M. Karl Blackburn, et du président de la Centrale des syndicats du Québec, M. Éric Gingras.

Date : 30 août 2023 Heure : 10 h



Lieu : Centre de presse gouvernemental Édifice Marie-Guyart, RC 221.06 675, boulevard René-Lévesque Est Québec (Québec) G1R 5V7

30 août 2023 à 07:00

