Bobnet recherche des partenaires commerciaux pour lancer sa nouvelle norme en matière d'optimisation des processus de vente au détail et d'évolutivité commerciale





Dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale, le groupe roumain Bobnet invite les opérateurs de détail à rejoindre un co-investissement de 20 M? pour ses chaînes de distribution automatisées disruptives et évolutives

LONDRES, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Bobnet , fournisseur roumain de solutions matérielles et logicielles innovantes de détail, une start-up de capital-risque financée par NCH Capital opérant en Europe depuis 2018, est activement à la recherche d'investisseurs partenaires de détail pour alimenter son expansion internationale et inaugurer une nouvelle norme d'optimisation et d'automatisation dans l'industrie.

Avec l'engagement de révolutionner le paysage du commerce de détail, Bobnet souhaite collaborer avec des partenaires visionnaires qui partagent la nouvelle norme de l'entreprise en matière d'efficacité et d'expérience client, en invitant les opérateurs de détail à rejoindre un co-investissement de 20 M? pour ses chaînes de vente au détail automatisées et évolutives.

Victor Popusoi, fondateur de Bobnet, a déclaré : « Notre mission est de redéfinir le commerce de détail en fusionnant technologie et commodité. Nous souhaitons unir nos forces avec des partenaires de vente au détail qui partagent notre passion pour l'innovation et notre vision d'un avenir où les expériences de vente au détail sont optimisées et où l'automatisation établit de nouvelles références. »

La mission de Bobnet de révolutionner le commerce de détail traditionnel en une version modernisée est réalisée grâce aux réseaux de dispositifs de vente au détail automatisés de la Société, adaptés à un large éventail de secteurs de vente au détail, permettant la création de vastes chaînes de vente au détail efficaces.

En intégrant de manière transparente des solutions technologiques de pointe dans son puissant système de gestion de la chaîne, la feuille de route ambitieuse de Bobnet englobe diverses solutions de détail SuperConvenience, telles que :

De plus, Bobnet propose des systèmes de gestion alimentés par l'intelligence artificielle et la veille économique, notamment le système de gestion de chaîne de pointe (Chain MS) et le système de gestion d'entrepôt simplifié (Simplified Warehouse MS) convivial. Ces solutions innovantes facilitent une gestion complète de l'entreprise de bout en bout avec une intervention humaine minimale. La plateforme révolutionnaire englobe des processus de vente entièrement automatisés et optimise la logistique grâce au système de gestion guidée numériquement (Digitally Guided MS), amplifiant efficacement la productivité et l'efficacité opérationnelles.

En adoptant la technologie de Bobnet pour le commerce de détail du futur, les entreprises peuvent élargir leurs canaux de vente à l'aide d'appareils IoT innovants, qui aident à maintenir une présence opérationnelle 24/7, à augmenter les ventes en fonction des données clients, tout en réduisant les coûts opérationnels importants.

À propos de Bobnet :

Bobnet, une start-up de capital-risque financée par NCH Capital, est un leader de l'industrie dans l'optimisation et l'automatisation du commerce de détail, perturbant le marché grâce à des technologies innovantes créées pour automatiser le processus de commercialisation et de logistique, afin d'offrir aux clients l'accès le plus rapide aux aliments et aux produits d'épicerie.

Bobnet invite les partenaires de détail et co-investisseurs potentiels à se joindre à cette transformation, contribuant ainsi au développement de solutions de détail de nouvelle génération qui répondent aux exigences du marché dynamique d'aujourd'hui. Pour toute demande de renseignements sur les possibilités de placement et les partenariats, veuillez utiliser l'adresse suivante : [email protected] .

