Seez lance le premier chatbot GPT de l'industrie automobile destiné aux concessionnaires automobiles d'Europe et du Moyen-Orient

Seez, la start-up de technologie automobile de pointe, fait des vagues avec « Seezar », un chatbot GPT innovant et conçu pour les concessionnaires d'Europe et du Moyen-Orient. Cette solution basée sur l'IA change la donne, révolutionnant les interactions et les opérations avec les clients dans le secteur automobile.

Formé sur nos modules d'IA et un vaste ensemble de données automobiles, ce robot basé sur GPT fournit des réponses et une exécution des tâches transparentes sur divers sujets. En commençant par l'assistance client, les capacités de Seezar s'étendront bientôt aux ventes et à la gestion des leads, s'intégrant de manière transparente aux flux de travail des concessionnaires.

Seezar s'intègre à notre plateforme de showroom omnicanal, SeezPad, intégrant des fonctionnalités de gestion des leads et de CRM. Cette intégration consolide les interactions, harmonise la communication et enrichit le parcours client. Les concessionnaires exploitent les informations de l'IA pour un marketing ciblé, des recommandations personnalisées et une prise en charge du client améliorée.

Seezar met en valeur l'engagement de Seez à exploiter le potentiel de l'IA dans l'industrie automobile. S'appuyant sur le succès de son chatbot Caesar en 2017, Seez offre aux concessionnaires des solutions basées sur l'IA qui améliorent les expériences et stimulent les ventes.

Tarek Kabrit, PDG de Seez, déclare : « Nous avons lancé un chatbot IA il y a 6 ans. Il était alors probablement trop tôt, mais maintenant, avec le développement de chatgpt, le niveau accru de numérisation chez les concessionnaires et la volonté des clients de finaliser une grande partie de leur achat en ligne, nous pensons que tous les éléments sont réunis pour inaugurer une nouvelle ère dans la façon de rechercher et acheter des voitures, et nous sommes très heureux d'y jouer un rôle. »

Conçu pour les concessionnaires d'Europe et du Moyen-Orient, Seezar surmonte les limites des chatbots traditionnels, améliorant ainsi la compréhension et l'analyse. Cette innovation s'aligne sur le virage numérique de l'industrie et l'adoption de l'IA. La phase initiale de cette solution suscite l'enthousiasme des concessionnaires sur liste d'attente, et elle est progressivement déployée auprès du premier groupe.

Les accomplissements de Seez couvrent l'expansion européenne, le lancement sur le marché danois, la première voiture en ligne vendue dans les pays nordiques et les partenariats avec TRYG et Santander. Un récent financement non divulgué alimente la croissance de la région MENA et de l'Europe, renforçant l'engagement en faveur de l'IA et lançant l'excellence automobile basée sur GPT.

La synergie des modules d'IA de Seez, avec la technologie GPT, positionne Seezar à la pointe de l'innovation, améliorant ainsi les capacités omnicanal des concessionnaires.

