Yaber présente son concept de divertissement et de style de vie intelligents à l'IFA 2023





BERLIN, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Yaber, importante marque d'électronique grand public intelligente, va révéler son concept de divertissement et de style de vie intelligents à l'occasion de l'IFA 2023. Ce concept intègre des appareils électroniques de divertissement audiovisuel et des appareils grand public intelligents dans les maisons, grâce à Amazon Alexa et à la technologie de commande vocale, créant ainsi un écosystème de divertissement et de style de vie intelligent pour les consommateurs. L'une des pièces maîtresses de ce concept est le projecteur de divertissement K2s. Doté de capacités innovantes de diffusion d'écran NFC, le K2s démontre l'aspect pratique de la technologie domestique intelligente, en assurant une connectivité sans faille. Salué par le média français GNT, le K2s devrait nous surprendre, car il fonctionne très bien et propose une réelle polyvalence et une grande facilité d'utilisation.

Les participants au salon pourront également jouer à des jeux de réalité virtuelle avec des lunettes VR sur le projecteur K2s, pour une expérience de divertissement immersive à la pointe de la technologie. L'association de ces technologies promet de révolutionner la manière dont les consommateurs consomment les films et les jeux à domicile.

L'aspirateur robot Laresar (sous-marque de Yaber) L6 Nex, autre élément important de ce concept, concrétise le souhait des consommateurs de profiter des divertissements audiovisuels tout en nettoyant intelligemment leur espace de vie. Grâce à ses puissantes capacités d'aspiration et de nettoyage, le robot tout-en-un Laresar L6 Nex procure aux consommateurs une expérience de nettoyage optimale.

Yaber est ravi de présenter ses dernières innovations à l'IFA 2023. Le projecteur de divertissement K2s et le robot Laresar L6 Nex illustrent son engagement à fournir des produits électroniques grand public intelligents qui répondent aux besoins évolutifs des clients. Yaber estime que ces produits redéfiniront la façon dont les gens se connectent chez eux et leur apporteront une commodité et un divertissement inégalés.

La présence de Yaber à l'IFA 2023 témoigne de l'engagement de l'entreprise à rester à la pointe des avancées technologiques dans le secteur de la maison intelligente. En mettant l'accent sur l'innovation progressive, Yaber continue de façonner l'avenir du divertissement et du style de vie intelligents.

Pour en savoir plus sur les innovations de Yaber, rendez-vous sur https://www.yaber.com/pages/ifa

À PROPOS DE YABER

Yaber est une marque de projecteurs de divertissement de renommée mondiale qui crée des expériences cinématographiques immersives pour tous. Grâce à leur design unique et à leur innovation de pointe, les produits Yaber ont été récompensés par le prestigieux Red Dot Design Award. Présente dans plus de 46 pays, Yaber a conquis le coeur des consommateurs du monde entier grâce à ses produits élégants et conviviaux. La marque continuera à se consacrer à la fourniture de projecteurs de divertissement de qualité supérieure et à la création d'expériences de style de vie intelligentes et divertissantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2195325/image.jpg

30 août 2023 à 03:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :