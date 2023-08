Denodo obtient la désignation Google Cloud Ready - Cloud SQL





Denodo, leader dans la gestion des données, annonce aujourd'hui avoir obtenu la désignation Google Cloud Ready ? Cloud SQL . En obtenant cette désignation, Denodo a démontré une expertise approfondie dans l'intégration de données, la gestion et la fourniture de données distribuées et a prouvé que la plateforme Denodo permet aux clients de Cloud SQL d'intégrer et de gérer étroitement leurs données pour des analyses avancées, des services de données et des projets de science des données sur Google Cloud, tout en surmontant les défis liés à l'interruption des activités et à l'intégration des données.

La plateforme Denodo pour Google Cloud fournit une solution de gestion des données cloud de niveau professionnel qui permet l'intégration des données en temps réel entre les sources de données sur site, cloud et multi-cloud avec toutes les sources de données Google Cloud - Google BigQuery, Cloud SQL, Cloud BigTable, Cloud Storage, Cloud DataProc et plus encore, y compris les applications SaaS.

Dans le cadre du programme Google Cloud Ready - Cloud SQL, les équipes d'ingénieurs de Google Cloud effectuent une série de tests d'intégration de données et comparent les résultats à des références, travaillent avec des partenaires pour combler les lacunes et affinent la documentation pour les clients communs.

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec Google Cloud, et nous sommes ravis d'annoncer que la plateforme Denodo a obtenu la désignation Google Cloud Ready - Cloud SQL, alors que nous améliorons l'intégration entre la plateforme Denodo et Google Cloud », a déclaré Suresh Chandrasekaran, vice-président exécutif de Denodo. « Ensemble, nous apportons deux capacités de premier ordre pour aider les clients à accélérer leurs parcours de données avec un temps de visibilité plus rapide. La plateforme Denodo permet aux clients de Google Cloud d'utiliser la puissance de la virtualisation des données pour intégrer logiquement, gérer et fournir des données d'entreprise en temps réel ».

« La désignation Google Cloud Ready - Cloud SQL reconnaît les solutions des partenaires qui ont satisfait à un ensemble d'exigences fondamentales visant à garantir la meilleure intégration possible entre le produit du partenaire et Cloud SQL », a déclaré Ritika Suri, directrice des partenariats technologiques chez Google Cloud. « Avec Denodo, les clients peuvent gagner du temps sur l'évaluation de nouveaux outils, et se concentrer sur la construction de solutions en utilisant des produits partenaires qui ont été prouvés par un processus de validation rigoureux pour fonctionner de manière optimale avec Cloud SQL ».

La plateforme Denodo pour Google Cloud est disponible sur le Google Cloud Marketplace, et Denodo propose une version d'essai gratuite de Denodo Professional pour Google Cloud, valable pendant 30 jours.

Denodo a déjà obtenu la désignation Google Cloud - Ready pour BigQuery et la désignation Google Cloud Ready - AlloyDB pour AlloyDB pour PostgreSQL et l'engagement de l'entreprise à intégrer la technologie de Google Cloud est encore démontré par cette récente reconnaissance.

À propos de Denodo

Denodo est un leader dans la gestion des données. La plateforme Denodo, maintes fois primée, est la première plateforme d'intégration, de gestion et de diffusion de données utilisant une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l'intégration de données hybrides / multi-cloud, et les services de données d'entreprise. Réalisant un retour sur investissement de plus de 400% et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo, issus de grandes entreprises et d'entreprises de taille moyenne dans plus de 30 secteurs d'activité, ont obtenu un retour sur investissement en moins de 6 mois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.denodo.com ou appelez le +1 877 556 2531 (États-Unis) / +44 (0) 20 7869 8053 (Royaume-Uni) / +65 6950 7489 (Singapour).

30 août 2023 à 03:05

