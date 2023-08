Quickplay remporte le prix du partenaire Google Cloud dans la catégorie Solutions Technologiques pour la deuxième année consécutive





TORONTO, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Quickplay a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix du partenaire Google Cloud dans la catégorie Solutions Technologiques dans le secteur Médias et divertissement.

Pour la deuxième année consécutive, Quickplay a été reconnu pour ses succès dans l'écosystème Google Cloud, notamment : l'accélération importante de l'adoption conjointe par les clients des solutions OTT cloud-natives dans plusieurs régions et genres ; la collaboration avec Google Cloud afin de générer de nouvelles capacités OTT à l'aide des outils Google Cloud existants ; et le développement de nouvelles opportunités d'engagement et de monétisation des spectateurs.

« Les prix des partenaires Google Cloud récompensent l'impact significatif et la réussite client générés par nos partenaires au cours de la dernière année, a déclaré Kevin Ichhpurani, vice-président responsable de l'écosystème mondial et canaux chez Google Cloud. Nous sommes ravis que Quickplay ait remporté un prix du partenaire Google Cloud 2023 et nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat solide pour soutenir nos clients communs. »

« Notre capacité à travailler en étroite collaboration avec Google Cloud a été un catalyseur pour l'innovation technologique et le succès commercial, a déclaré Paul Pastor, directeur commercial et co-fondateur de Quickplay. Nous sommes honorés d'avoir été distingués pour la deuxième année consécutive en tant que partenaire Google Cloud de l'année et nous continuons à identifier de nouvelles façons de tirer parti de la puissance combinée de Google Cloud et de notre plateforme Quickplay pour réaliser un véritable changement dans le secteur OTT. »

Tout au long de l'année 2022, Quickplay et Google Cloud ont annoncé une série de progrès grâce aux produits Google Cloud tels que BigQuery, Looker, Google Ad Manager et le Média CDN de Google Cloud. L'effort a permis d'obtenir : des chaînes FAST personnalisées qui augmentent l'engagement des abonnés et la valeur à long terme ; des modules de prévention du désabonnement qui aident les fournisseurs à fidéliser les abonnés ; la diffusion linéaire via HLS et DASH ; et la monétisation publicitaire sur plusieurs systèmes de dispositif. Quickplay et Google Cloud ont également collaboré aux succès majeurs de plusieurs clients, parmi lesquels Allen Media Group, YES Network et MSG Network en Amérique du Nord, PLDT Smart Communications, CignalTV, aha en Inde et plus encore dans la région APAC.

Quickplay présentera les résultats de sa collaboration avec Google Cloud au stand 5.H61 de l'IBC 2023. Veuillez contacter Quickplay à l'adresse [email protected] pour organiser une réunion avant, après ou pendant l'IBC.

À propos de Quickplay

Quickplay est le fer de lance des transformations cloud des expériences OTT et à domicile pour les opérateurs de télévision payante, les télécommunications et les MVPD. La plateforme cloud-native de l'entreprise s'appuie sur une architecture Gen5 transformatrice pour des performances inégalées dans la fourniture de vidéos premium, la gestion de cas d'utilisation complexes et la mise à l'échelle pour des millions de téléspectateurs. Fondé par une équipe qui a bâti et exploité des dizaines de services OTT de niveau 1 dans le monde entier, Quickplay alimente les sports immersifs, les expériences en direct et le divertissement personnalisé sur n'importe quel écran. La société a son siège à Toronto et dispose de sites supplémentaires à Los Angeles, à San Diego et à Chennai, en Inde. Quickplay a remporté deux fois le prix du partenaire Google Cloud dans la catégorie Solutions Technologiques dans le secteur médias et divertissement et est finaliste du prix du Partenaire Microsoft de l'année 2022 pour les médias et la communication. Pour plus d'informations, consultez http://quickplay.com/ .

Paul Schneider, PSPR, Inc. pour Quickplay, [email protected], +1.215.817.4384

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2195682/Quickplay_Quickplay_Wins_Google_Cloud_Industry_Solution_Technolo.jpg

29 août 2023 à 20:14

