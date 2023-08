NetApp remporte le prix Google Cloud Technology Partner of the Year pour l'infrastructure de stockage et l'infrastructure Marketplace





NetApp® (NASDAQ: NTAP), éditeur mondial de logiciels orientés cloud et centrés sur les données, a annoncé qu'il avait été reconnu comme partenaire technologique de l'année 2023 de Google Cloud dans deux catégories : l'infrastructure de stockage et l'infrastructure Marketplace. Ces récompenses prestigieuses soulignent la capacité de NetApp à fournir des solutions de stockage évolutives, performantes et sécurisées à ses clients qui poursuivent la migration, la modernisation et la transformation de leur informatique critique avec Google Cloud.

« Les prix décernés aux partenaires de Google Cloud récompensent l'impact significatif et la réussite de nos partenaires au cours de l'année écoulée », a déclaré Kevin Ichhpurani, vice-président corporatif des écosystèmes et canaux mondiaux chez Google Cloud. « Nous sommes ravis de récompenser NetApp en tant que lauréat du prix Google Cloud Partner Award 2023 et nous nous réjouissons de la poursuite d'un partenariat solide à l'appui de nos clients mutuels ».

Le prix pour l'infrastructure de stockage souligne la façon dont les technologies de stockage de NetApp, leaders sur le marché et destinées aux entreprises, dont NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud, aident les clients à atteindre leurs objectifs de transformation et d'activité sans avoir à remanier leurs applications, réduisant ainsi de façon significative le temps nécessaire aux projets de migration.

NetApp a également reçu le prix pour l'infrastructure Marketplace, pour son engagement continu à aider les clients de Google Cloud à mettre en place des architectures d'applications flexibles qui évoluent à la demande en fonction de leurs besoins en termes de performances.

Ces récompenses confirment que NetApp fournit des solutions qui permettent aux clients d'exécuter des applications traditionnelles et cloud-natives dans Google Cloud sans avoir à repenser le code, les processus ou les équipes.

« Notre partenariat avec Google Cloud continue de produire des résultats pour nos clients, en leur permettant d'adopter rapidement et facilement des services cloud lors de la migration de charges de travail complexes, d'innover avec des technologies cloud-natives avancées et d'adopter des technologies d'IA qui émergent rapidement », a déclaré Ronen Schwartz, vice-président principal et directeur général de Cloud Storage, NetApp. « Cette reconnaissance par Google Cloud renforce la position de NetApp en tant que partenaire technologique privilégié et de confiance, soulignant la valeur que nous apportons aux organisations qui migrent et modernisent leurs plateformes technologiques ».

Les technologies NetApp sont disponibles dans Google Cloud à la fois par l'intermédiaire de Google Cloud Marketplace et directement sous la forme de services gérés par Google Cloud. Les offres disponibles sur le Marketplace comprennent NetApp Cloud Volumes ONTAP (CVO) en tant que service géré par le client. Le portefeuille désormais présent dans Google Cloud permet aux clients de NetApp d'étendre de manière transparente leurs charges de travail dans Google Cloud avec tous les services requis pour assurer l'évolutivité, la sécurité et la gestion des données qui ont été les symboles des technologies de centres de données pendant des années.

