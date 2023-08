Vendavo révèle que les organisations modifient leurs stratégies en matière de tarification pour améliorer leur agilité : Nouveau rapport





La volatilité économique mondiale place de plus en plus fréquemment le pouvoir de tarification entre les mains des équipes de vente et de marketing selon le Rapport sur l'excellence matière de tarification et sur les perspectives 2024 de Vendavo et Copperberg

DENVER, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Des changements rapides et homogènes en matière de tarification sont de plus en plus nécessaires, alors que les organisations évoluent en raison de la volatilité économique persistante. Leur méthode pour parvenir à une telle agilité est détaillée dans le Rapport sur l'excellence en matière de tarification et sur les perspectives 2024 publié aujourd'hui par Vendavo, un leader mondial des solutions B2B de tarification, de vente et de remise et son partenaire de recherche, Copperberg.

Le besoin de pratiques commerciales agiles a accéléré l'importance et la portée de la fonction de la tarification B2B. Afin de pouvoir gérer les objectifs de revenus et l'évolution des attentes des clients, les organisations ont transféré le pouvoir de tarification aux équipes de vente et de marketing (56 %) ? en hausse de 24 % par rapport à 2022. Cette démarche permet de retirer la responsabilité de la tarification des équipes commerciales (14 %) et financières (7 %) ? soit une baisse combinée de 19 % par rapport à 2022.

« Les équipes de vente et de marketing sont très proches des attentes des clients, il est donc judicieux de leur confier les responsabilités en matière de tarification, mais cela pourrait également être une arme à double tranchant si l'organisation manque de prudence pour fixer ses objectifs, a déclaré Mitch Lee, ambassadeur de la tarification chez Vendavo. Si votre équipe de vente et de marketing se concentre uniquement sur l'accroissement des transactions, cela pourrait se faire au détriment de la rentabilité de l'entreprise. »

Pour que les équipes de vente et de marketing maximisent la puissance de la bonne tarification au bon moment pour le bon produit, accroissant ainsi la rentabilité des transactions, le Rapport sur l'excellence en matière de tarification et sur les perspectives 2024 a également examiné quelles compétences étaient demandées, quels modèles de tarifications elles utilisaient et si l'IA soutiendrait ou non les efforts de tarification. Plus précisément, le rapport a conclu :

La compétence la plus appréciée. La tarification nécessite une prise de décision basée sur les données. Les compétences analytiques sont les plus recherchées (75 %).

La tarification nécessite une prise de décision basée sur les données. Les compétences analytiques sont les plus recherchées (75 %). La stratégie de tarification privilégiée. Le modèle de tarification fondé sur la valeur (en fonction de la disposition des clients à payer) est le plus courant (28 %).

Le modèle de tarification fondé sur la valeur (en fonction de la disposition des clients à payer) est le plus courant (28 %). L'IA arrive. Alors que 49 % déclarent que l'IA n'est pas utilisée en matière de tarification, 51 % déclarent l'utiliser dans une certaine mesure ou ont prévu de la mettre en oeuvre au cours des 12 prochains mois.

« L'une des raisons du changement dans les stratégies de tarification est la disponibilité d'un nombre croissant de données et d'outils analytiques, a déclaré Lisa Hellqvist, directrice générale de Copperberg. Dans leur quête d'agilité, les organisations sont déterminées à transformer numériquement leurs activités. Cet effort a permis d'obtenir davantage de données de haute qualité qui permettent d'alimenter une prise de décision plus stratégique. »

Obtenez un exemplaire du Rapport d'excellence en matière de tarification et sur les perspectives 2024 ici .

À propos de Vendavo

Vendavo permet aux fabricants et distributeurs mondiaux d'accélérer la croissance, la rentabilité et le chiffre d'affaires grâce à des solutions de gestion de la tarification, des ventes et des remises de premier plan. Des entreprises comme Ford, Emerson, Medtronic, GAF et AmerisourceBergen comptent sur Vendavo pour gérer, optimiser et numériser leurs processus commerciaux de bout en bout. Les solutions SaaS de Vendavo, son équipe d'experts en tarification et en vente, et son processus éprouvé et réitérable accélèrent la valeur et les résultats qui sont non seulement prévisibles, mais inégalés. Avec Vendavo, les organisations B2B les plus ambitieuses au monde peuvent développer des informations clients dynamiques et mettre en oeuvre des stratégies de tarification optimales qui maximisent la marge, augmentent l'efficacité des ventes et améliorent l'expérience client.

Vendavo a son siège social à Denver, avec des bureaux en République tchèque, en Inde et en Suède. Pour en savoir plus, veuillez consulter http://www.vendavo.com

À propos de Copperberg

Herbert Spencer a dit un jour : « Le grand but de l'éducation n'est pas la connaissance, mais l'action ». Copperberg crée des plateformes physiques et numériques qui rassemblent le secteur de la fabrication afin de se développer et d'établir des relations à l'échelle mondiale. Au cours de la récente pandémie mondiale, nous avons mis l'accent sur les événements virtuels et le contenu numérique, en veillant à ce que notre communauté reste connectée. Alors, comment s'y prend-on exactement ? Au quotidien, nous nous efforçons d'améliorer, de développer et d'innover nos concepts et contenus originaux afin de garantir les meilleures stratégies pratiques et réelles pour tous les membres de notre communauté. Notre ambition est de fournir des idées, du networking et des échanges entre pairs, qui inspirent et mènent à l'action.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861298/Vendavo_Logo.jpg

29 août 2023 à 13:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :