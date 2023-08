Vers la mondialisation : GAC Group dévoile sa dernière stratégie d'internationalisation





GUANGZHOU, Chine, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Le 25 août, GAC Group a publié son rapport semestriel 2023, affichant des recettes d'exploitation totales de 233 532 milliards de yuans pour la première moitié de l'année.

Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles, de janvier à juin, la Chine a exporté un total de 2,14 millions de véhicules, dépassant le Japon en tant que plus grand exportateur de voitures. Alors que GAC Group se tourne vers l'avenir, le commerce international est devenu une priorité.

GAC s'internationalise avec la publication de la stratégie « 1551 »

Pour l'avenir, GAC Group a formulé une stratégie d'internationalisation « 1551 » qui est guidée « 1 » objectif d'atteindre les 50 millions de ventes d'ici 2030 et de s'implanter fermement sur les « 5 » principaux marchés que sont l'Europe, l'Asie-Pacifique, la CEI, le Moyen-Orient et l'Afrique, et d'Amérique centrale et du Sud. Cette stratégie se réalisera en accordant la priorité aux « 5 » valeurs fondamentales de la marque, à savoir l'internationalisation de la marque, la mondialisation et la localisation des produits, l'intégration des ventes et des services et la diversification écologique. Le plan mettra en oeuvre « 1 » système d'organisation mondiale et de mécanisme de garantie des talents pour la construction d'une communauté commerciale à l'étranger.

GAC Group vise à établir une succursale sur le marché de l'Europe de l'Ouest grâce à l'introduction de véhicules électriques purs. Pour le marché de l'Asie-Pacifique, la société se concentrera sur l'introduction de véhicules à carburant, hybrides et électriques purs et établira des bases de production en Malaisie, en Thaïlande, en Birmanie et ailleurs. Pour le Moyen-Orient et l'Afrique, la succursale de Dubaï continuera de développer les marchés de la région du Golfe tout en opérant simultanément les usines SKD du Nigeria et de la Tunisie et en promouvant les opérations CKD en Égypte et en Afrique du Sud. Pour le marché de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, la nouvelle succursale du Mexique renforcera les opérations et la gestion régionales. Le développement des marchés de la CEI se concentrera sur la Russie, avec un accent à court terme sur les véhicules entièrement montés, tout en restant attentif aux possibilités de production locale.

Les véhicules à énergie nouvelle d'AION arrivent en Thaïlande

Leader dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, GAC AION affiche des ventes à l'étranger élevées et soutenues ainsi qu'une croissance et des progrès significatifs. La société a signé un accord de coopération avec un distributeur en Thaïlande en juin, annonçant officiellement son entrée sur le marché thaïlandais.

GAC Group continuera à être stimulé par l'innovation technologique, à promouvoir sa mondialisation et à accélérer ses opérations à l'échelle mondiale. En travaillant avec des talents et des partenaires du monde entier, il contribue continuellement à construire un avenir brillant pour les automobiles chinoises à l'étranger.

