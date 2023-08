Avis aux médias : Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et Énergie atomique du Canada limitée marquent l'ouverture du nouveau Centre de collaboration scientifique au campus de Chalk River





CHALK RIVER, Ontario, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une installation clé dans la revitalisation du campus des Laboratoires de Chalk River, le Centre de collaboration scientifique (CCS) ouvrira ses portes au personnel et aux partenaires cet automne. Ce centre servira d'espace de planification et de collaboration pour les programmes scientifiques et technologiques de l'entreprise. L'un des trois bâtiments non nucléaires récemment construits aux Laboratoires de Chalk River en bois massif, provenant de sources durables au Canada, le nouveau complexe novateur comprend 44 salles de réunion, des espaces de collaboration flexibles, un auditorium de style universitaire de 200 places, une bibliothèque accueillante et une terrasse sur le toit.



Le 6 septembre, Fred Dermarkar, président-directeur général, Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et Joe McBrearty, président-directeur général, Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) se joindront à d'autres dirigeants et représentants de l'industrie, du gouvernement et à des invités de marque pour la cérémonie d'inauguration des nouvelles installations, suivie d'une visite guidée du nouveau complexe.

QUOI : cérémonie d'inauguration du CCS, visite guidée et séance de photos aux Laboratoires de Chalk River QUAND : mercredi 6 septembre 2023 14 h 00 (arrivée à l'entrée principale à 13 h 00) Remarque : les représentants des médias qui souhaiterait assister à la cérémonie doivent s'inscrire à l'adresse www.cnl.ca/media d'ici le lundi 4 septembre 2023 à 15 h. OÙ : 286, chemin Plant, Chalk River (Ontario) QUI : Possibilités d'interviews : ? Fred Dermarkar, président-directeur général d'EACL ? Joe McBrearty, président-directeur général, LNC ? Steve Innes, vice-président adjoint, Projets d'immobilisations, LNC

Centre de collaboration scientifique

Le Centre de collaboration scientifique de 9 500 m2 et de six étages, dont l'ouverture est prévue pour l'automne 2023, fait partie d'une série de nouveaux bâtiments « habilitants » qui sont construits sur le site des Laboratoires de Chalk River pour revitaliser le campus. Sa réalisation a été possible grâce à un investissement de 1,2 milliard de dollars sur dix ans d'EACL et du gouvernement du Canada. Construite à partir de produits de bois massif provenant du Canada, la nouvelle installation comprendra des locaux à bureaux et des salles de réunion modernes pour environ 450 employés et abritera la bibliothèque du personnel, l'auditorium et le centre de données des LNC.

Dans l'ensemble, les trois nouveaux bâtiments non nucléaires des LNC utilisent environ 3 750 m3 de bois massif comme matériau de construction, ce qui équivaut à retirer 800 voitures à essence de la circulation ou l'énergie de 400 maisons par année. Le nouveau complexe favorise également le mieux-être et la gouvernance sociale pour tous les utilisateurs du bâtiment grâce à l'utilisation d'autres éléments naturels, de la lumière et des matériaux.

À propos des LNC

En tant qu'organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d'entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en oeuvre trois priorités stratégiques d'importance nationale ? restaurer et protéger l'environnement, faire progresser les technologies d'énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l'industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr.

À propos d'EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. EACL, qui possède les Laboratoires de Chalk River et d'autres sites, habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle supervise et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. Elle a également livré plus d'un milliard d'isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd'hui, la société profite aux Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux, ainsi que l'industrie nucléaire mondiale.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca.

