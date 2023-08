LA LIGUE PROFESSIONNELLE DE HOCKEY FÉMININ (LPHF) JETTE LES BASES DE SA SAISON INAUGURALE





Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa et Toronto accueillent les six premières équipes

Le processus de sélection des joueuses dévoilé, y compris les lignes directrices pour le repêchage et le recrutement des agentes libres

TORONTO, le 29 août 2023 /CNW/ - La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a officiellement été lancée aujourd'hui avec une annonce phare nommant ses six marchés à travers le Canada et les États-Unis. Lorsque la rondelle tombera en janvier 2024, les meilleures joueuses du monde s'affronteront à Montréal, Ottawa et Toronto, ainsi qu'à Boston, à Minneapolis-St. Paul et dans la région de New York.

Les équipes en lice pour la saison inaugurale commenceront à se constituer au cours d'une période initiale de recrutement d'agentes libres qui s'ouvrira le 1?? septembre, et la majorité des joueuses pionnières de la ligue seront sélectionnées lors du repêchage de la LPHF 2023 qui aura lieu le 18 septembre.

La ligue est commanditée par les chefs d'entreprise et philanthropes, Mark et Kimbra Walter, et est dirigée par un conseil d'administration où siègent Billie Jean King (célébrité sportive), Ilana Kloss (dirigeante sportive), Stan Kasten (président des Dodgers de Los Angeles) et Royce Cohen (premier vice-président des Dodgers chargé de la stratégie commerciale).

« Au nom des propriétaires et de notre conseil d'administration, j'ai l'honneur d'annoncer le nom officiel de notre nouvelle ligue et de dévoiler le plan d'action pour cette saison inaugurale historique. Nous sommes particulièrement fiers d'offrir cette nouvelle plateforme aux athlètes féminines d'élite, a déclaré M. Kasten. Notre sport a le pouvoir de captiver et de rassembler les amateurs de sport du monde entier, et nous sommes ravis de nous implanter dans six marchés des plus passionnés du hockey en Amérique du Nord. »

Le calendrier 2023-2024 de la LPHF prévoit 24 matchs en saison régulière pour chaque équipe. Le calendrier complet sera publié au cours des prochains mois.

« Aujourd'hui, nous envisageons un avenir radieux pour la LPHF, a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF. Jamais le sport féminin n'aura suscité autant d'enthousiasme et d'attente, et grâce au lancement de cette ligue, les meilleures joueuses du monde auront la possibilité d'atteindre des sommets ».

La LPHF règle actuellement les derniers détails pour engager six directeurs généraux qui auront la charge de former les équipes en recrutant des agentes libres et de jeunes espoirs. Un comité consultatif d'évaluation des joueuses a dressé une liste de joueuses sélectionnables, qui constitue une ressource supplémentaire pour les nouveaux directeurs généraux. Le comité possède des connaissances approfondies en matière d'entraînement, de dépistage et de développement de joueuses. Ses membres sont issus de tous les échelons du jeu féminin, du niveau professionnel (PWHPA et PHF) aux programmes collégiaux (NCAA et U SPORTS) en passant par le niveau international (Hockey Canada, USA Hockey et IIHF).

Recrutement des premières agentes libres

Avant la session de repêchage du 18 septembre, une période de 10 jours sera ouverte pour le recrutement d'agentes libres du 1?? au 10 septembre. Chaque équipe à la possibilité d'engager trois joueuses en leur offrant des contrats type de joueuses. Il est à noter que les joueuses évoluant actuellement dans les programmes de la NCAA ou de U SPORTS ou en année finale ne sont pas admissibles pour cette période préliminaire de recrutement d'agentes libres.

Candidature au repêchage

Toute joueuse désireuse de participer à la saison 2023-2024 de la LPHF doit déclarer sa candidature au repêchage au plus tard le 3 septembre. Il convient de noter que les joueuses qui remplissent encore les conditions de participation à des programmes collégiaux sont autorisées à postuler pour le repêchage (en consultation avec les agents chargés de la conformité du campus).

Processus de sélection des jeunes espoirs

L'ordre de sélection pour le premier tour du repêchage inaugural sera déterminé par tirage au sort. Les tours suivants se feront dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'une fois un tour terminé, la dernière équipe du tour achevé sélectionnera en premier au tour suivant. Le repêchage inaugural comprendra 15 tours. Il n'y aura pas de négociation de transfert de joueuses repêchées au moins jusqu'à la fin de la saison 2023-2024.

Après-repêchage

Les joueuses non repêchées deviennent automatiquement des agentes libres après la session de repêchage et peuvent signer un contrat type de joueuse à tout moment, avec n'importe quelle équipe. Les joueuses qui n'auront pas reçu de contrat d'une équipe devront attendre 2 ans pour pouvoir se représenter au repêchage. Aucune joueuse ne peut participer à plus de deux sessions de repêchage.

Contrats type de joueuse

Chaque équipe a la possibilité de signer au maximum 20 contrats type de joueuse avant le début des camps d'entraînement 2023-2024, qui commenceront en novembre. Six joueuses de chaque équipe signeront des contrats type de joueuse d'une durée de trois ans et d'un montant minimum de 80 000 dollars par saison de championnat. Pour la saison 2023-2024, au plus cinq joueuses de chaque équipe signeront des contrats type de joueuses d'une durée de deux ans. Toute joueuse devient une agente libre après la date de résiliation ou de fin de son contrat type de joueuse.

Dates clés

1?? sept. - Début de la période initiale de recrutement des agentes libres

3 sept. - Date limite de candidature au repêchage

10 sept. - Fin de la période initiale de recrutement des agentes libres

18 sept. - Repêchage de la LPHF 2023

Les partisans peuvent s'informer de l'actualité de la LPHF et s'inscrire pour recevoir des informations par courriel en visitant le site thepwhl.com. Suivez la nouvelle ligue sur toutes les plateformes de médias sociaux sur le compte @thepwhlofficial et les comptes des six nouvelles équipes @pwhl_boston, @pwhl_minnesota, @pwhl_montreal, @pwhl_newyork, @pwhl_ottawa et @pwhl_toronto.

Les potentielles joueuses qui souhaitent obtenir plus d'informations sur le processus de candidature au repêchage peuvent envoyer un courriel à l'adresse [email protected].

