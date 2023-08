Jackery obtient le Label Climate Pledge Friendly d'Amazon





FREMONT, Californie, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, un leader mondial de l'énergie portable innovante et des solutions d'énergie durable en plein air, a annoncé que son produit star, le générateur solaire Jackery 1000, a été certifié Climate Pledge Friendly par Amazon, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise envers la durabilité environnementale et son attachement à avoir un impact positif sur la planète.

L'initiative Climate Pledge Friendly d'Amazon est un programme qui aide les clients à découvrir et à acheter des produits plus durables. Les produits Climate Pledge Friendly sont clairement identifiés dans les résultats de recherche, ils affichent des informations supplémentaires concernant la durabilité sur la page du produit et sont présentés dans une section dédiée d'Amazon. Ce label écologique n'est donné qu'aux produits qui respectent des normes environnementales strictes et qui font preuve d'un fort engagement en faveur du développement durable. Cette reconnaissance atteste de la conception écologique du produit Jackery et de son impact positif pour atténuer les effets du changement climatique.

« Conformément à nos valeurs fondamentales et à notre mission d'offrir des solutions d'énergie respectueuses de l'environnement aux consommateurs, tout en assurant la préservation de notre planète, nous sommes ravis de participer à ce programme, a déclaré Tracy Wang, responsable des RP internationales chez Jackery. Cette initiative favorise non seulement l'adoption généralisée et l'influence vers une consommation durable, mais encourage également des marques comme Jackery à privilégier la création de produits plus durables - un effort auquel nous nous consacrons depuis plusieurs années. »

Depuis des années, Jackery fait preuve d'un engagement indéfectible envers la durabilité en offrant une gamme de produits qui privilégient la responsabilité environnementale. Plus particulièrement, Jackery a reçu une vérification de l'empreinte carbone auprès de TÜV SÜD pour dix de ses produits. En outre, le dévouement indéfectible de Jackery envers l'innovation durable a été récompensé par le prestigieux prix SEAL Sustainable Product Award pour 2023, en particulier pour son exceptionnel SG 2000 Plus. Jackery se consacre également à la préservation de l'environnement et participe activement à diverses initiatives. Jackery s'est associé à la National Forest Foundation (NFF) pour planter 10 000 arbres. Jackery s'est également associé au Fonds mondial pour la nature (WWF) dans le cadre d'un programme de restauration visant à aider les putois à pieds noirs d'Amérique du Nord gravement menacés.

La certification Climate Pledge Friendly d'Amazon récompense les efforts continus de Jackery pour fournir des solutions innovantes et écologiques aux clients du monde entier tout en protégeant la planète. En continuant à privilégier la durabilité et la responsabilité environnementale, Jackery vise à contribuer davantage à la transition mondiale vers des énergies propres et à promouvoir un avenir plus durable.

