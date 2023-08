HaiLa Technologies inc. a été reconnue pour sa technologie durable dans le domaine des solutions de communications radio à très faible consommation d'énergie destinées aux capteurs IdO.





HaiLa Technologies inc., une entreprise sans usine spécialisée dans les semi-conducteurs et les logiciels qui développe des solutions de communication à haut rendement énergétique, annonce aujourd'hui avoir reçu une subvention d'une valeur de 500 000 $ CA du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, dans le cadre du programme Technoclimat.

Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, par le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme Technoclimat est géré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à encourager le développement de nouvelles technologies ou de procédés innovateurs en matière d'efficacité énergétique et d'énergies émergentes. L'aide financière de Technoclimat permettra à HaiLa de développer et tester sa solution de communication sans fil par rétrodiffusion à haut rendement énergétique dans des bâtiments intelligents, ce qui pourrait conduire à la mise en oeuvre d'une solution de capteurs sans fil à faible consommation d'énergie. « Notre gouvernement met les bouchées doubles pour lutter contre les changements climatiques, a déclaré Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. La technologie de HaiLa présente un potentiel particulièrement intéressant pour réduire à la source la consommation des batteries et permettra ainsi d'importantes économies d'énergie. »

« Les écotechnologies québécoises ont le pouvoir de changer le monde, a souligné Derek Kuhn, président et directeur général de HaiLa. La technologie de HaiLa réduira considérablement la quantité d'énergie et de déchets associée aux capteurs sans fil alimentés par batterie. En prolongeant la durée de vie des batteries, la solution de HaiLa réduit l'énergie nécessaire à leur recyclage ainsi que les déchets. En outre, en prolongeant la durée de vie des capteurs connectés, HaiLa réduit les dépenses d'exploitation liées à la détection IdO des bâtiments intelligents. »

« La mise en oeuvre d'un déploiement durable de capteurs est essentielle à l'obtention de données précieuses permettant d'atténuer les effets du changement climatique, a indiqué Charlotte Savage, fondatrice et cheffe de l'innovation chez HaiLa Technologies. Bénéficier du soutien du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs constitue une nouvelle étape cruciale pour que notre solution exerce le plus grand impact positif possible. » L'aide financière fournie par Technoclimat à HaiLa vient compléter le financement non dilutif de 3 M$ CA accordé par Technologies du développement durable Canada.

À propos de HaiLa Technologies inc.

Fondée en 2019 à Montréal, au Canada, HaiLa est une entreprise sans usine spécialisée dans les semi-conducteurs qui développe des puces de communication multiprotocole (comme le Wi-Fi) à très faible consommation d'énergie définies par logiciel pour les appareils IdO. HaiLa vise à développer l'IdO de manière durable en repensant la façon dont les données sont transmises, en tirant parti des infrastructures existantes et en supprimant le besoin de maintenance des batteries, grâce à des puces radio révolutionnaires à très faible consommation d'énergie. Nos clients et partenaires sont engagés dans les secteurs des maisons intelligentes, de l'immotique, de l'électronique grand public, de la téléphonie mobile, de l'industrie, des transports, de la santé et de l'agriculture.

HaiLa a obtenu un capital d'amorçage de 14 M$ US ainsi qu'un financement non dilutif de 2,8 M$ US de Technologies du développement durable Canada et de Technoclimat Québec.

