/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce l'octroi de fonds pour améliorer l'accès aux occasions d'emploi et soutenir les personnes en situation de handicap en milieu de travail/

GATINEAU, QC, le 28 août 2023 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, sera dans la région du Cap?Breton, en Nouvelle-Écosse, pour annoncer l'octroi d'un financement supplémentaire dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement à rendre le Canada plus accessible et plus inclusif.

La ministre sera accompagnée du député de Sydney--Victoria (Nouvelle-Écosse) et secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Jaime Battiste.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 29 août?2023 Heure : 11 h (HAA) Lieu : YMCA of Cape Breton Frank Rudderham Family YMCA 399, rue Charlotte Sydney (Nouvelle-Écosse)



Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h (HAA) le mardi 29 août?2023. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

29 août 2023 à 07:00

