Laurent Pharma reçoit l'approbation de Santé Canada pour démarrer un essai clinique de phase 2/3 chez les patients atteints de la COVID longue





Laurent Pharma, une société biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu l'approbation de Santé Canada pour démarrer ESSOR, un essai clinique adaptatif de phase 2/3 randomisé et contrôlé par placebo, visant à tester son médicament phare LAU-7b comme traitement potentiel de la COVID longue. L'essai, qui vise à recruter 204 patients adultes atteints de la COVID longue modérée à sévère, est soutenu par le gouvernement du Canada via le Programme d'Aide à la Recherche Industrielle (PARI) du Conseil National de Recherches du Canada (CNRC).

« Nous sommes ravis de pouvoir appliquer les doubles propriétés antivirales et de contrôle de l'inflammation de LAU-7b contre la COVID longue, une maladie qui a un impact dévastateur sur la qualité de vie des patients » a déclaré le Dr Radu Pislariu, MD, président et chef de la direction de Laurent Pharma. « L'étude ESSOR est une extension naturelle de notre évaluation en cours de LAU-7b en tant que traitement de nouvelle génération contre la COVID-19, sur la base des résultats positifs obtenus chez les patients atteints d'une infection aiguë au COVID-19 et qui est maintenant en phase 3 de développement clinique. Nous sommes également très reconnaissants envers le PARI CNRC pour son soutien de nos recherches sur la COVID-19 depuis le tout début de la pandémie », a ajouté le Dr Pislariu.

Le LAU-7b est un médicament candidat oral contre le COVID-19 qui agit en arrêtant l'accès du virus aux lipides de la membrane de la cellule hôte nécessaires à son entrée et à sa réplication, et il a également été démontré qu'il a un effet favorable à la résolution de l'inflammation aiguë et chronique dans les poumons et le cerveau, deux des organes les plus touchés chez les patients atteints de la COVID longue. Le LAU-7b est en cours d'évaluation dans l'essai de phase 3 RESOLUTION chez les patients hospitalisés avec la COVID-19 modérée à sévère. Les résultats de la partie pilote de phase 2 de RESOLUTION ont montré que le LAU-7b réduit de 100 % le risque de progression vers la ventilation mécanique ou le décès dans cette population de patients, par rapport au placebo.

« Pour les patients atteints de la COVID longue la pandémie est loin d'être terminée, plusieurs souffrant les conséquences à long-terme de cette infection, et il faut quelque chose pour aider ces gens », a déclaré le Dr Alain Piché, M.D. FRCPC, microbiologiste et infectiologue, professeur à l'Université de Sherbrooke et chercheur principal d'ESSOR à la clinique de COVID longue du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. « Malheureusement, je vois trop de ces patients, cela pèse sur leur vie quotidienne et nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les aider à part essayer de soulager certains symptômes. Nous apprécions les efforts de l'industrie pour développer des traitements ciblés contre cette condition de santé complexe ce qui, à terme, pourrait avoir un impact important sur la vie de ces patients et sur la société », a ajouté le Dr Piché.

À propos de LAU-7b

LAU-7b est développé en tant que traitement oral, en dose unique quotidienne, contre la COVID-19 et qui cible les lipides membranaires de la cellule hôte, ce qui confère une double activité antivirale et de contrôle de l'inflammation. Le virus SRAS-CoV-2 reprogramme le métabolisme des lipides membranaires pour favoriser son entrée et sa réplication, un mécanisme commun aux virus enveloppés de lipides. L'ingrédient actif du LAU-7b, fenrétinide, agit en modulant les lipides de la membrane de la cellule hôte et la synthèse de novo de lipides requis pour la réplication du virus. Parce qu'il agit sur l'hôte plutôt que sur le virus, le LAU-7b a un potentiel d'activité antivirale à large spectre indépendant des mutations, comme cela a déjà été démontré in vitro sur plusieurs variantes du coronavirus. Il a également été démontré que la fenrétinide déclenche certaines voies métaboliques membranaires des phospholipides impliqués dans la phase de résolution de l'inflammation, un mécanisme naturel qui maintient la réponse inflammatoire sous contrôle, sans induire l'immunosuppression.

À propos de l'essai clinique de Phase 2/3 ESSOR

ESSOR est un essai clinique randomisé, à double insu, de phase 2/3 évaluant l'efficacité et l'innocuité du LAU-7b en tant que traitement potentiel pour les patients atteints de COVID longue, visant à réduire le fardeau de la maladie sur la performance des activités quotidiennes. L'essai s'appuie sur le profil d'efficacité et d'innocuité connu du LAU-7b chez les adultes hospitalisés atteints de COVID-19, ainsi que sur les preuves précliniques du LAU-7b en tant qu'antiviral ciblé vers l'hôte avec des effets de contrôle de l'inflammation dans plusieurs modèles précliniques de maladies respiratoires et neurologiques. La partie Phase 2 d'ESSOR recrutera 204 adultes atteints de COVID longue modérée à sévère, randomisés dans trois (3) bras d'étude, les sujets recevront le médicament à l'étude pendant trois (3) cycles de traitement pour une durée totale de 12 semaines, en plus du niveau de soins standard. Chaque cycle de traitement consistera en 14 jours consécutifs de prise orale à la maison du médicament d'étude, suivi d'une période de 14 jours sans médicament. Le critère d'évaluation principal mesurera l'état de santé fonctionnel global évalué avec le score de la composante physique (PCS) du questionnaire SF-36 à la semaine 12, par rapport à la ligne de base. Les critères d'évaluation secondaires comprennent l'évaluation des symptômes et de leur impact sur les activités quotidiennes à l'aide de divers tests tels que le Patient Global Impression of Change (PGI-C), l'échelle FACIT-Fatigue, le DePaul Post-Exertional Malaise Questionnaire, le questionnaire EQ-5D-5L de qualité de vie, et le score de Likert. Plus de détails sur l'essai clinique ESSOR sont disponibles sur www.clinicaltrials.gov, en utilisant l'identifiant NCT05999435.

À propos de Laurent Pharma

Laurent Pharma est une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur la modulation des lipides membranaires pour traiter des maladies graves. Le médicament candidat phare de la société, le LAU-7b, est une formulation orale propriétaire de fenrétinide, un rétinoïde atypique avec un profil de sécurité bien documenté chez plus de 3,000 patients. Les données existantes suggèrent que, à faible dose, la fenrétinide a le potentiel de moduler certains lipides membranaires et à avoir des effets antiviraux, de contrôle de l'inflammation, ainsi que des propriétés antifibrotiques. Le LAU-7b est actuellement évalué comme thérapie potentielle pour la COVID-19 et la fibrose kystique. Pour plus d'informations, s'il vous plait visitez www.laurentpharma.com.

29 août 2023 à 07:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :