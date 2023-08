Sinovac confirme la réception d'une offre publique d'achat partielle non sollicitée





Sinovac Biotech Ltd. (NASDAQ: SVA) (« SINOVAC » ou la « société »), l'un des principaux fournisseurs de produits biopharmaceutiques en Chine, a confirmé aujourd'hui avoir pris connaissance d'une offre publique d'achat partielle non sollicitée d'Alternative Liquidity Index LP visant à acheter jusqu'à un maximum de 10 000 000 d'actions de la société, représentant environ 10,05 % des actions en circulation de la société, pour 0,03 $ par action en numéraire.

Le conseil d'administration de Sinovac a l'intention d'évaluer les conditions de l'offre publique d'achat afin de déterminer la ligne de conduite qu'il estime être dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires. Le conseil a également l'intention d'informer les actionnaires de sa position concernant l'offre publique d'achat dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'offre. Dans l'intervalle, il est vivement conseillé aux actionnaires de la société de ne prendre aucune mesure concernant l'offre publique d'achat.

À propos de SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) est une société biopharmaceutique basée en Chine qui se concentre sur la R&D, la fabrication et la mise sur le marché de vaccins qui protègent contre les maladies infectieuses humaines.

Le portefeuille de produits de SINOVAC comprend des vaccins contre la COVID-19, la maladie pieds-mains-bouche (HFMD) à infection par entérovirus 71 (EV71), l'hépatite A, la varicelle, la grippe, la poliomyélite, les infections à pneumocoques, les oreillons, etc.

L'utilisation du vaccin contre la COVID-19, CoronaVac®, a été approuvée dans plus de 60 pays et régions du monde. Healive®, le vaccin contre l'hépatite A, a répondu aux exigences de préqualification de l'OMS en 2017. Le vaccin EV71, Inlive®, est un vaccin innovant relevant des « produits biologiques préventifs de catégorie 1 », mis sur le marché chinois en 2016. En 2022, le vaccin inactivé contre le poliovirus à souches Sabin (sIPV) et le vaccin contre la varicelle de SINOVAC ont été préqualifiés par l'OMS.

SINOVAC a été la première entreprise à recevoir une approbation pour son vaccin contre la grippe H1N1, Panflu.1®, qui a approvisionné la campagne vaccinale et le programme de réserve du gouvernement chinois. La Société est également l'unique fournisseur du vaccin contre la grippe pandémique H5N1, Panflu®, dans le cadre du programme de réserve du gouvernement chinois.

SINOVAC se consacre sans relâche au développement de son portefeuille de projets, avec notamment, sans toutefois s'y limiter, de nouvelles technologies, de nouveaux vaccins ainsi que d'autres produits biomédicaux. Nous explorerons constamment les opportunités d'expansion stratégique dans le monde.

